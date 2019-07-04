İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura çekilişi yapıldı. İŞKUR SÇP sonuçları açıklandı mı? öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sayesinde üniversite öğrencilerine yaz işi başvurusu hakkında araştırmalar devam ediyor. Yaz aylarında öğrenciler İŞKUR'un sosyal çalışma programı sayesinde hem para kazanıp hem de sosyalleşme imkanı bulacak. İŞKUR sosyal çalışma programı kapsamında öğrencilere ayık 808 TL maaş verileceği açıklandı. Peki İŞKUR Sosyal Çalışma programı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura sonuçları sorgula

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları başvuruları 28 Haziran’da bitti. SÇP başvuruların bitmesiyle beraber başvuru sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Başvuruların alınmasının ardından bugün çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlendi. Sonuçlar "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve ilgililer katıldı.

Bakan Selçuk, programda yer alan bakanlarla kura butonuna basarak 20 bin üniversite öğrencisinin Sosyal Çalışma Programı kapsamında atamalarını gerçekleştirdi. Kura sonuçlarının saat 21.00'den itibaren "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edileceği bildirildi.

Sosyal çalışma programı ne zaman başlıyor?

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk 'Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar' dedi.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz." dedi.

İŞKUR Sosyal çalışma programı başvuru şartları neler?

Öğrencilerin Sosyal Çalışma Programına başvuru yapabilmeleri için aktif olarak öğrenci olmaları gereklidir. Yani şu an Üniversitelerin 1,2,3,ve 4. sınıflarında öğrencilikleri devam edenler ve uzaktan eğitim alanlar SÇP'ye katılabilir. Fakat Açık öğretim yükseklisans ve Doktora öğrencileri Sosyal Çalışma Programın'dan yararlanamaz.

SÇP 'ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olması gerekiyor. Başvuru yapacak öğrencilerin dönem sonu genel akademik ortalaması 4'lük sisteme göre 2'nin, 100'lük sisteme göre ise 53.33 ün altında olmaması şart.

Sosyal Çalışma Programı'na başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olması ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada, çalışıyor kaydı olmamasını gerekiyor. Sosyal Çalışma Programı uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler programdan yararlanamaz. üniversitelerin yaz uygulama programlarından ders alan öğrencilere SÇP'den başvuru yapamaz.