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Ekonomi İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan 2022 | Sağlık Bakanlığı kura sonuç listesi
Ekonomi

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan 2022 | Sağlık Bakanlığı kura sonuç listesi

Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı kura çekimi 6 Nisan Çarşamba günü başladı. Kura çekiminin ikinci günüyle birlikte pek çok kişi sonuçları, tam listeyi araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2022-04-07 13:02:00 -
İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan 2022 | Sağlık Bakanlığı kura sonuç listesi

Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alındı. Mart ayında tamamlanan başvuru işlemlerinin ardından gözler kura çekimlerine çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimleri ilerin plaka kodlarına göre bir sıralamayla yapılıyor. 6 Nisan’da başlayan kura çekimine 7 Nisan Perşembe saat 18.00’e kadar devam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 7 Nisan 2022 | Sağlık Bakanlığı kura sonuç listesi

7 Nisan Perşembe günü, “Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce” illeri için kura çekimleri yapılacak.

Sonuçlar ise 22.00’de ‘iscisonuc.saglik.gov.tr’ adresinden ilan edilecek. 6 Nisan’da çekilen kura sonuçlarına da bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ancak yoğunluk sebebiyle sistem zaman zaman hata veriyor.  Adaylar sonuçlarını öğrenebilmek için sisteme TC kimlik numaraları, baba adları, doğum yılları gibi bilgileri yazarak ulaşabiliyor.

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