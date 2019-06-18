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İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alımları ne zaman? İŞKUR iş ilanları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden personel alım duyurusu yapıldı. İŞKUR üzerinden yapılan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere mühendis, gemici, 2. Kaptan, baş mühendis, büro personeli, yağcı, haberleşme mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisive Harita Teknikeri olmak üzere toplamda 47 personel alımı yapılacaktır. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR alımları ne zaman? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR mühendis, gemici, 2. Kaptan, baş mühendis, büro personeli, yağcı, haberleşme mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi ve Harita Teknikeribaşvuru şartları neler? İşte detaylar…

18 Haziran 2019 Salı 15:20
İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alımları ne zaman? İŞKUR iş ilanları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden personel alım duyurusu yapıldı. İŞKUR üzerinden yapılan ilanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere mühendis, gemici, 2. Kaptan, baş mühendis, büro personeli, yağcı, haberleşme mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisive Harita Teknikeri olmak üzere toplamda 47 personel alımı yapılacaktır. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR alımları ne zaman? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR mühendis, gemici, 2. Kaptan, baş mühendis, büro personeli, yağcı, haberleşme mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi ve Harita Teknikeri  başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden personel alım duyurusu yapıldı. İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, 17.06.2019 - 21.06.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:20
  1. İstanbul
  2. İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alımları ne zaman?
  3. İŞKUR iş ilanları
  4. mühendis
  5. gemici
  6. 2. Kaptan
  7. baş mühendis
  8. büro personeli
  9. yağcı
  10. haberleşme mühendisi
  11. Elektrik

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