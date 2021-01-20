İŞKUR kamu personel alımı başvurusu
İŞKUR kamu personel alımı güncel | Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. İŞKUR üzerinden neredeyse her gün kamu ve özel onlarca yeni ilan yayınlanıyor. Peki, kamu personeli alımı var mı? İŞKUR e-şube kamu personeli alımı | İŞKUR güncel alımlar
Kamu personeli alımı | TÜBİTAK Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacağını duyurdu. Peki, TÜBİTAK personel alımı detayları nelerdir?
İŞKUR kamu personel alımı başvurusu
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 personel alacak. İşe alınacak personel branşları ilanda yer aldı. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi bölümlere alım yapılacak.
TÜBİTAK personel alımı ne zaman?
TÜBİTAK personel alımına yönelik ilan 20 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayınlandı ve başvurular başladı. Personel alımı ilanı başvuruları 3 Şubat 2021’de sona erecek.
TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?
TÜBİTAK personel alımı başvurularını online olarak yapabilirsiniz. TÜBİTAK kariyer sayfasından aranan şartları inceleyip başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.
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