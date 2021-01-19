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Ekonomi İŞKUR kamu işçi alımı 2021 başvuru
Ekonomi

İŞKUR kamu işçi alımı 2021 başvuru

İŞKUR işçi alımı | İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel ilan olup olmadığını merak ediyor. İŞKUR hem özel hem de kamu personel ilanlarına yer veriyor. Son olarak Kütahya Sağlık Üniversitesi işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayınlandı. Peki, kamu işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşkur temizlik personeli alımı | Üniversite temizlik personeli alımı | İŞKUR güncel ilanlar

Yeniakit Publisher
2021-01-19 08:55:00 -
İŞKUR kamu işçi alımı 2021 başvuru

İŞKUR güncel ilanlar | Türkiye İş Kurumu  (İŞKUR) üzerinden neredeyse her gün onlarca yeni iş ilanı yayınlanıyor. İş arayanlar mesleklerine, deneyimlerine uygun ilanlara İŞKUR üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. İŞKUR üzerinden özel ve kamu ilanlarına ulaşmanız mümkün. Peki, İŞKUR kamu işçi alımı var mı?

İŞKUR kamu işçi alımı 2021 başvuru

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi; temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  4/D  maddesi  kapsamında  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  gereğince Türkiye  İş  Kurumu  (İş-Kur)  aracılığıyla  aşağıda  yer alan  tabloda  dağılımı  gösterildiği  şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İŞKUR kamu işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c)  Affa uğramış olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)  Millî Güvenlik Kurulunca  Devletin  millî  güvenliğine  karşı  faaliyette  bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

h)  Herhangi bir sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuru tarihi

Sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR internet sitesi üzerinden 18 Ocak-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İŞKUR KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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