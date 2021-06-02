İŞKUR kadılara destek parası ne kadar veriyor? İŞKUR kadınlara hangi desteği veriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İşkur’un annelerin işgücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla sağladığı teşvik ve desteklere ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, “İş’te Anne Projemiz kapsamında kurs ve programlara katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan annelere günlük 110 lira ödeme yapıyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı Eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadınımıza toplam 317 milyon lira ödedik” dedi.

Bakan Vedat Bilgin, İşkur'un annelere sağladığı diğer destekler hakkında da şu bilgileri verdi: 2-5 yaş arası çocuğu olan ve sanayi sektöründe istihdam garantili 'Mesleki Eğitim Kursları' ile imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen 'İşbaşı Eğitim Programları'na katılan annelere aylık 400 liraya kadar çocuk bakımı desteği veriyoruz.

Doğum çocuk bakım parası ne kadar?

Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı amacıyla annelere yarım çalışma ödeneği ile destek sağlıyoruz. Uygulamanın başladığı 2016'dan bu yana toplam 32 bini aşkın kadına 89 milyon lira yarım çalışma ödeneği verildi.

İşkur desteği alma şartları neler?

İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.

İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmış olmak.

Desteğe başvurudan önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

Desteğe başvuru tarihinden önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.