İşkur İşsizlik maaşı kaç para 2019?

İşsizlik maaşı alma şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR işsizlik maaşı kaç para? Belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan ve belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik ödeneği almaya hak kazanıyorlar. Vatandaşlar işsizlik maaşının ne kadar olduğu merak ediyorlar. İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru işlemleri ile ilgili detaylar...

İşsizlik maaşı ne kadar?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.