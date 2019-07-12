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İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı alma şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR işsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır? Belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan ve belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik ödeneği almaya hak kazanıyorlar. Vatandaşlar işsizlik maaşına nasıl başvuracaklarını merak ediyorlar. İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru işlemleri ile ilgili detaylar...

12 Temmuz 2019 Cuma 20:49
İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı alma şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR işsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır? Belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan ve belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik ödeneği almaya hak kazanıyorlar. Vatandaşlar işsizlik maaşına nasıl başvuracaklarını merak ediyorlar. İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru işlemleri ile ilgili detaylar...

İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.

İşsizlik maaşı kaç ay boyunca alınır?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:49
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