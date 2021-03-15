  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu iş ilanları
Ekonomi

İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu iş ilanları

İŞKUR kamu açık iş ilanları araştırılıyor. Kamu personel alımları binlerce vatandaş tarafından araştırılırken, kamu alımları iş ilanları çoğu kez İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu işçi alıları, İŞKUR kamu iş ilanları mart ayında da yoğun bir şekilde arattırılmakta. Kamu İŞKUR alımları iş ilanlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞUKR üzerinden 36 personel alımı yapıyor. Peki kamu personel alımları ne zaman? İŞKUR kamu alım şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 09:50:00 - 2021-03-15 09:52:29
İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu iş ilanları

İŞKUR iş başvurusu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.

İŞKUR kamu alım başvuruları nereden yapılacak?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.

İŞKUR iş ilanları

Beden İşçisi iş ilanları (Genel) 6353

Makineci (Dikiş) iş ilanları 754

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı iş ilanları 693

Bisküvi İmalat İşçisi iş ilanları 650

Ön Muhasebeci 635

Dokuma Konfeksiyon Makineci 609

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 582

Temizlik Görevlisi iş ilanları 533

Konfeksiyon İşçisi iş ilanları 485

Satış Danışmanı / Uzmanı iş ilanları 469

Elektrikçi (Genel) iş ilanları 356

CNC Torna Tezgahı Operatörü iş ilanları 346

Forklift Operatörü iş ilanları 311

Şoför-Yük Taşıma iş ilanları 300

Paketleme işçisi iş ilanları 272

Düz Dikiş Makineci iş ilanları 271

Büro Memuru (Genel) iş ilanları 250

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı iş ilanları 228

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) iş ilanları 220

Ambar/Depo Görevlisi iş ilanları 208

Depo İşçisi (Elleçleme) iş ilanları 196

Kalite Kontrolcü iş ilanları 196

Metal Mamuller Montaj İşçisi iş ilanları 193

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi iş ilanları 190

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) iş ilanları 181

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)  iş ilanları 181

Mekanik Bakım Onarımcısı iş ilanları 172

CNC Freze Tezgahı Operatörü iş ilanları 171

Makine Mühendisi iş ilanları 168

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler iş ilanları 166

Reyon Görevlisi iş ilanları 161

Pazarlamacı iş ilanları 159

Elektrik Teknisyeni iş ilanları 153

Mermer İşçisi 153

Muhasebeci 150

Tır-Çekici Şoförü 144

Kurye iş ilanları 141

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) iş ilanları 141

Muhasebe Meslek Elemanı iş ilanları 138

Depo Sevkiyat Sorumlusu iş ilanları 137

Kasiyer iş ilanları 129

Güvenlik Görevlisi iş ilanları 128

Beden İşçisi (Temizlik)  iş ilanları 127

Aşçı iş ilanları 126

Sevkiyat Görevlisi  iş ilanları 122

Elektrik Teknikeri iş ilanları 120

Plastik Mamuller İmal İşçisi iş ilanları 120

Satış Temsilcisi / Plasiyer iş ilanları 120

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı iş ilanları 116

Boyacı-Metal iş ilanları 111

Kamyon Şoförü iş ilanları iş ilanları 107

Seramik İmal İşçisi iş ilanları 107

Örgü Makinası Operatörü iş ilanları 106

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı iş ilanları 105

Marangoz iş ilanları 104

İŞKUR açık iş ilanları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güldür Güldür'e sert tepki!
Gündem

Güldür Güldür'e sert tepki! "Bu edepsizliktir, aşağılıklar özür dileyin"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, “Güldür Güldür” adlı sözde komedi programında sarık ve cübbe giyilerek din, din görev..
Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti
Ekonomi

Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti

Dolar kurundaki normal seyir devam ederken yeni haftada önemli gelişmeler var. Gözler hafta içerisindeki Merkez Bankası'nın kararına çevrild..
Fransız uzmandan çarpıcı Türkiye açıklaması
Gündem

Fransız uzmandan çarpıcı Türkiye açıklaması

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi hakkında konuşan Fransız tarihçi ve siyaset bilimci Maxime Gauin, "Türkiye ve İsrail, Doğu Akd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay