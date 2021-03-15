İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu iş ilanları
İŞKUR kamu açık iş ilanları araştırılıyor. Kamu personel alımları binlerce vatandaş tarafından araştırılırken, kamu alımları iş ilanları çoğu kez İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu işçi alıları, İŞKUR kamu iş ilanları mart ayında da yoğun bir şekilde arattırılmakta. Kamu İŞKUR alımları iş ilanlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞUKR üzerinden 36 personel alımı yapıyor. Peki kamu personel alımları ne zaman? İŞKUR kamu alım şartları neler?
İŞKUR iş başvurusu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.
İŞKUR kamu alım başvuruları nereden yapılacak?
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.
İŞKUR iş ilanları
Beden İşçisi iş ilanları (Genel) 6353
Makineci (Dikiş) iş ilanları 754
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı iş ilanları 693
Bisküvi İmalat İşçisi iş ilanları 650
Ön Muhasebeci 635
Dokuma Konfeksiyon Makineci 609
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 582
Temizlik Görevlisi iş ilanları 533
Konfeksiyon İşçisi iş ilanları 485
Satış Danışmanı / Uzmanı iş ilanları 469
Elektrikçi (Genel) iş ilanları 356
CNC Torna Tezgahı Operatörü iş ilanları 346
Forklift Operatörü iş ilanları 311
Şoför-Yük Taşıma iş ilanları 300
Paketleme işçisi iş ilanları 272
Düz Dikiş Makineci iş ilanları 271
Büro Memuru (Genel) iş ilanları 250
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı iş ilanları 228
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) iş ilanları 220
Ambar/Depo Görevlisi iş ilanları 208
Depo İşçisi (Elleçleme) iş ilanları 196
Kalite Kontrolcü iş ilanları 196
Metal Mamuller Montaj İşçisi iş ilanları 193
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi iş ilanları 190
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) iş ilanları 181
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) iş ilanları 181
Mekanik Bakım Onarımcısı iş ilanları 172
CNC Freze Tezgahı Operatörü iş ilanları 171
Makine Mühendisi iş ilanları 168
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler iş ilanları 166
Reyon Görevlisi iş ilanları 161
Pazarlamacı iş ilanları 159
Elektrik Teknisyeni iş ilanları 153
Mermer İşçisi 153
Muhasebeci 150
Tır-Çekici Şoförü 144
Kurye iş ilanları 141
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) iş ilanları 141
Muhasebe Meslek Elemanı iş ilanları 138
Depo Sevkiyat Sorumlusu iş ilanları 137
Kasiyer iş ilanları 129
Güvenlik Görevlisi iş ilanları 128
Beden İşçisi (Temizlik) iş ilanları 127
Aşçı iş ilanları 126
Sevkiyat Görevlisi iş ilanları 122
Elektrik Teknikeri iş ilanları 120
Plastik Mamuller İmal İşçisi iş ilanları 120
Satış Temsilcisi / Plasiyer iş ilanları 120
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı iş ilanları 116
Boyacı-Metal iş ilanları 111
Kamyon Şoförü iş ilanları iş ilanları 107
Seramik İmal İşçisi iş ilanları 107
Örgü Makinası Operatörü iş ilanları 106
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı iş ilanları 105
Marangoz iş ilanları 104
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