İŞKUR iş ilanları 20 Temmuz Cumartesi İŞKUR güvenlik görevlisi alım başvurusu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yayınladığı ilanlarla binlerce işsize iş kapısı sunmakta. İŞKUR iş ilanları çerçevesinde başta bakanlıklar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında bankalar, havalimanları, özel şirketler farklı meslek gruplarında eleman alımı yapıyor. Son İŞKUR iş ilanları sayfasında havalimanları olmak üzere, fabrikalar, siteler silahlı ve silahsız olmak üzere 835 güvenlik personeli alımı yapıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte binlerce işverene personel ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. İŞKUR kendi resmi sayfasında yayınladığı e-şube kategorisinde yayınlanan iş ilanları ile iş başı eğitim programları kapsamında binlerce personel alımı yapmaktadır. İstanbul Havalimanı Özel güvenlik personeli alımına başvurmak isteyen adayların bay veya bayan 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olması, Adayların tercihen 35 yaşını geçmemiş olması, Erkekler için boy 1.70, bayanlar için 1.60 şartını taşıması, Askerlik hizmetini tamamlamış olması, lise mezunu olması, diksiyonu düzgün, Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek ve 7,5 saat vardiyalı çalışabilecek,.

İŞKUR iş başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular İŞKUR’un size en yakın il/ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya Şubelere gitmeden İŞKUR’un resmi sayfasına ait yukarıda belirtilen linkleri kullanarak açılan sayfadan online başvurarak yapılmaktadır.

İŞKUR iş başvuru tarihi

Başvurular başlamış olup her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 30 Temmuz 2019’a kadar devam etmektedir.

İŞKUR açık iş ilanlarına başvuru yapmak için tıklayınız