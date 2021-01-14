İŞKUR güncel ilanlar | İşsiz olan ya da işini değiştirmek isteyenler neredeyse her gün mesleğine, kariyerine uygun ilanlara göz atıyor. Türkiye İş Kurumu her gün yeni birçok ilan yayınlıyor. Peki, güncel İŞKUR ilanlarına nereden ulaşılır? | Yeni İŞKUR ilanları

İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu her gün pek çok ilan yayınlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında ilanların yer aldığı e Şube'de özel şirket ilanlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına ait ilanlara da yer veriliyor.

İşkur e şube sayfasına TC kumluk numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. E Şube şifreniz yoksa sisteme TC kimlik numaranız ve E devlet şifrenizle giriş yapmanız mümkün.

E Şube’den size uygun il ve mesleği seçip aratma yapabilirsiniz. Ayrıca ‘İşyeri Türü’ seçeneğinden özel, kamu, yabancı işveren, bireysel işveren seçeneklerinde de aratma yapabilirsiniz.

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