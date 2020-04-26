İşkur Iban numarası nasıl kaydedilir? İşte e-devlet iban güncelleme ekranı

E-devlet iban güncelleme ekranı yoğun ilgi görüyor. İŞKUR iban numarası nasıl kaydedilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşsizlik maaşı alan binlerce vatandaşın Mayıs ayı ödemeleri covid-19 sebebiyle banka hesaplarına yatırılıyor. Bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına işsizlik maaşı alanların IBAN numaralarını 26.04.2020 tarihine kadar ALO 170 arayarak bildirmesi ya da İŞKUR'un adresinden sisteme eklemesi ve iletişim bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

İban numarası nasıl kaydedilir

İŞKUR'un e-şube sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." sekmesine tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan ekranda bilgilendirmeler ve en altta ise IBAN kutusu yer alıyor. Beyan bilgilendirmelerini okuyup "Yukarıdaki metni okudum kabul ettim." onay kutusunu işaretledikten sonra IBAN bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.