İŞKUR güvenlik görevlisi iş ilanları: Güvenlik görevlisi alımı ilanı şartları neler?
İŞKUR iş ilanları iş arayan binlerce vandaş tarafından sorgulanıyor. İŞKUR üzerinden muhasebeden, güvenlik görevlisine, büro elemanından üretim elemanına kadar çok sayıda personel alımı yapılıyor. İş arayanlar İŞKUR iş ilanlarını duyar duymaz detayları araştırmaya başladı. Bilhassa İŞKUR güvenlik görevlisi iş ilanları daha çok araştırılmakta. İŞKUR açık iş ilanları sorgulaması yapıldığında 2059 güvelik görevlisi alımı ilanı yapıldığı görülmekte. Peki İŞKUR iş ilanı şartları neler? İŞKUR güvenlik görevlisi alımı lise mezunu arasından alınıyor mu?
En az ilköğretim mezunu adayların yanı sıra lise ve önlisans mezunu adayların da başvuru yapacağı güvenlik görevlisi alım ilanları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayınlanan Güvenlik Görevlisi silahlı ve silahsız olmak üzere toplanda 2059 personel alımı yapılacak.
İŞKUR güvenlik görevlisi alımı şartları neler?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan 2059 güvenlik görevlisi alımında başvuru şartları şöyle:
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– İŞKUR’ a kayıtlı olmak,
– Silahlı veya silahsız güvenlik kimliğine sahip olmak,
– Görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması,
– Erkek adaylar için askerlik yapmış , askerlik çağına henüz gelmemiş, askerliği tecilli olması,
– Bazı ilanlar için vardiyalı çalışabilecek.
– Diksiyonu düzgün olması.
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