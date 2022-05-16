Türkiye İş Kurumu üzerinden 81 il için her gün farklı branşlarda onlarca yeni ilan yayımlanıyor. Temizli personeli, şoför, büro personeli vs. alanlarında pek çok ilan mevcut. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR güncel iş ilanları | Temizlik personeli alımı kamu özel sektör

İŞKUR e şube üzerinden mevcut ilanları inceleyip hızlıca başvuru yapmanız mümkün. İŞKUR'a üye olup şifrenizle sisteme girebileceğiniz gibi e-Devlet üzerinden de giriş yapabilirsiniz. İş ilanları sayfasında bulunduğunuz ili seçip meslek gruplarını belirleyebilirsiniz. Ayrıca iş ararken 'özel-kamu' gibi sektör tercihlerini de yapmanız mümkün.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Genel başvuru)

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışma durumunda bir engel durumu olmaması gereklidir.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekmektedir.

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ (Aşçı)

Başvuru yapacak adayların İstek Formunda yer alan şartların yanı sıra Aşçı veya Aşçı Yardımcısı belgesine sahip olmaları (Ustalık, Kalfalık ve Milli Eğitim Müdürlüğünden alınma ) veya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ‘'Mutfak" bölümü mezunu olmaları, Hijyen Belgesine sahip olmaları ve en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Alınacak işçinin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

GÖLCÜK DENİZ ANA ÜS KOMUTANLIĞI (Temizlik personeli)

TMSY işçi alımına 1111 Sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetlerini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21’nci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu Malul Sayılmayacak şekilde yaralananlar başvurabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların işçi olarak alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’incimaddesi gereğince;

1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve zorunlu askerlik hizmetini (erbaş / er veya yedek subay yedek astsubay) yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’ncimaddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar durumlarını sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. İş yerince, bu şartların tamamının adaylarda bulunup bulunmadığı mülakattan önce kontrol edilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların işçi olarak alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’nci maddesi gereğince a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

ç) Türk Ceza Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,

e) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Beden İşçisi (Temizlik) meslek branşına müracaat edecek olan “TMSY” işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları tam teşekkül Devlet Hastanelerinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

g) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıması,

ğ) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

h) Çalışabilir durumda olması ve tercih edilen kadrolar için aran diğer başvuru şartlarını taşıması, şarttır.