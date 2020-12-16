İŞKUR geleneksel mesleklere yönelik kurslara devam ediyor

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un geleneksel mesleklere yönelik kurslar düzenlemeye devam ettiğini belirterek 2016'dan bu yılın kasım ayı sonuna kadar 33 bine yakın kişinin bu kurslardan yararlandığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, geleneksel mesleklerin teknolojik üretim süreçleri dışında kaldığını ve el emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Buna karşın birçok alanda geleneksel mesleklerin bazı il veya ilçelere özgü adlarla icrasının sürdüğünü aktaran Selçuk, istihdam ve gelir elde etme imkanını koruyan geleneksel mesleklerle ilgili kursları desteklediklerini kaydetti.

- "Kursiyerlere günlük 40 lira zaruri gider ödeniyor"

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programı" ile geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kursları, bu mesleklerin icra edildiği iş yerlerinde ise işbaşı eğitim programları düzenlediklerine değinen Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerimiz sektör, meslek ve hedef kitle çerçevesinde ilgili meslek birlik ve odaları, üniversiteler, bu alanda çalışma yapmış kişi ve kurumlar ile diğer kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarıyla iş birliği yapmakta. Bu kapsamda 2016'da düzenlenmeye başlanan geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programlardan bu yılın kasım ayı sonuna kadar 33 bine yakın kişi yararlandı. Bu yılın 11 aylık bölümünde 5 bine yakın kişi bu kurs ve programlara katıldı. Mesleki eğitim kurslarımıza katılan kursiyerlerimize günlük 40 lira 'kursiyer zaruri gideri' ödüyor ve kursiyerlerimizin Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırıyoruz. Bu kurslarımız ile geleneksel meslekler, gelecek kuşaklara aktarılmakta ve ustaların aradığı işgücünün temin edilmesine katkı sunulmakta."

Öte yandan, geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programa katılanlara maddi destek de sağlanıyor. Bu kapsamdaki işbaşı eğitim programına katılanlara, programa katıldıkları her bir gün için 89,40 lira, öğrenci katılımcılara 67,05 lira ve işsizlik ödeneği alan kursiyerlere ise 44,07 lira ödeniyor.