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İŞKUR çocuk bakım desteği başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR kadın istihdamına yönelik güzel bir çalışmaya daha imza attı. İşsizliği azaltmak amacıyla 2 ile 5 yaş arasında çocuğu olan çalışan annelere İŞKUR kurs süresince aylık 400 TL kreş-bakım ücreti verecek. Peki İŞKUR çocuk bakım desteği başvurusu nasıl yapılır?

25 Ekim 2018 Perşembe 13:00
İŞKUR çocuk bakım desteği başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR kadın istihdamına yönelik güzel bir çalışmaya daha imza attı. İşsizliği azaltmak amacıyla 2 ile 5 yaş arasında çocuğu olan çalışan annelere İŞKUR kurs süresince aylık 400 TL kreş-bakım ücreti verecek. Peki İŞKUR çocuk bakım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan anne, 2-5 yaş arasındaki çocuğunun kreşe veya gündüz bakımevine devam etmesi halinde, kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden yararlanabilecek. İŞKUR'dan bir destek daha! Her ay 400 lira ödenecek Posta'nın haberine göre bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Her ay 400 lira ödenecek Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:00
  1. İŞKUR çocuk bakım desteği başvurusu nasıl yapılır?

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