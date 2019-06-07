İŞKUR alımları son dakika İŞKUR temizlik personeli iş ilanı başvurusu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bayram sonrası yine binlerce işsizi iş sahibi yapacak. İŞKUR alımları son dakika yayınlandı. Yayınlanan İŞKUR iş ilanlarına göre, İŞKUR tarafından 2 bin 660 personel alımı yapmakta.

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Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR), 01 Haziran 2019 güncel tarih olarak 53.077 açık iş ilanlarıbulunmaktadır. 571.702 kişiye iş istihdamı sağlayan İŞKUR, 2019 yılı sonuna kadar 500 bin personel alımı daha yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yayınlanan iş ilanları içerisinde, sadece büro memuru alımına yönelik 332 farklı iş ilanı bulunmaktadır. Bu iş ilanları içerisinde engelli ve eski hükümlü kadrolarına ait ilanlarda bulunmaktadır.

İŞKUR, personel alım ilanlarına göre, bir aylık süreç içerisinde 2 bin 660 temizlik personeli alımı yapılacağı bildirildi. TemizlikPersoneli alımları ile ilgili yayınlanan ilan başvuru şartları arasında, her bir ilan içeriğinde farklılık göstermekle birlikte, en az okuryazar olma şartı yer almaktadır. İş başvuruları başlamış olup, yapılacak başvurular İŞKUR’un resmî web sayfası üzerinden veya en yakın il/şube müdürlüklerinden yapılacaktır.

İŞKUR Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Engelli Kaydı

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

Eski Hükümlü Kaydı

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.