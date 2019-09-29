İŞKUR güncel iş alımları ve başvuru şartları iş arayan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. iŞKUR 52 bin personel işçi alımı yapacağını duyurdu. Binlerce işçi alımı yapılacak kurumlar merak ediliyor. İŞKUR aynı zamanda özel firmaların personel ihtiyaçlarının giderilmesi için işveren ile işçileri buluşturarak istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Peki, İŞKUR 52 bin personel işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar...

İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın. Sitede bulunan üst menüde "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın. Açılan İŞKUR E-Şubesinde kayıt işleminize devam etmek için sol kısımda bulunan "İş Arayan" altındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın. İŞKUR iş arayan üyelik sayfasına girdiğinizde karşınızda çıkan "Üyelik Sözleşmesi" detaylarını dikkatlice okuyun ve daha sonra onay veriyorsanız altta bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın. Eğer onay vermiyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayabilirsiniz(Üyelik sözleşmesini onaylamazsanız, kayıt işlemine devam edemezsiniz)

Kamu özel kuruluşlara 29 Eylül tarihi itibari ile 52 bin kişilik istihdam yapacak. 52.256 açık iş sayısının yanı sıra 2019 yılında işe yerleşen sayısı 1.099.944 olarak açıklandı. Son 10 yılda işe yerleşen işçi ve personel sayısı 7.5 milyona erişti. Buna göre en çok alım yapılan meslekler ise şu şekilde sıralanmaktadır.

İŞKUR 52 bin personel işçi alımı hangi kadrolara yapılacak?

Beden işçisi kadrosunda 10 Bin 775 kişi istihdam edilecek iken temizlik görevlisi kadrosunda 1842 alım gerçekleştirilecek. Diğer alanlarda satış danışmanı olarak 1713 kişi, makine dikişçi olarak 1684 kişi, garson kadrosunda 1407, kasiyer olarak 856 kişi, muhasebeci olarak 784 personel, aşçı olarak 590 kişi, aşçı yardımcısı olarak 448 kişi istihdam edilecek. Bu kadrolardaki alımlarda başvuru şartları ise şu şekilde olacak.

İŞKUR 52 bin personel işçi alımı başvuru şartları neler?

Adayların en az 18 yaşını tamamlamış olmaları, 19 yaşından gün almış olmaları gerekli olacak. Eğitim seviyesinde en az okur yazar, gerekli olan sertifikalara sahip olmak, iş tecrübe şartlarını taşımak gerekli olacak. Diğer özel şartlar için ilan detaylarını inceleyebilirsiniz.