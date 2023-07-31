İskoçya'nın Müslüman Başbakanı, LGBT'yi destekliyor!

İskoçya'da geçtiğimiz günlerde yapılan oylamayla İskoç Ulusal Partisi'nin yeni lideri olarak Pakistan asıllı Hamza Yusuf seçilmişti.

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf'un başbakanlık konutunda namaz kıldırdığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

LGBT'yi destekliyor

Yusuf, yaptığı bir açıklamada "herkes için eşitlikten yana olduğunu" ifade ederek eşcinsel evliliği açıkça savundu ve eşcinseller için cinsiyet konusunda hukuki reformlar yapılması gerektiğini ifade etti. Sapkın LGBT'ye olan desteğini alenen ifade eden Yusuf, "eşcinsel evliliği günah olarak görmediğini" kaydetmişti. Yusuf ayrıca, "ibadetlerini yerine getiren bir Müslüman olmasına rağmen İslam'a göre yasama yapmayacağını" dile getirmişti.

Başkanlık konutunda namaz pozu vererek göreve başlayan İskoçya'nın Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, bu kez de LGBT tişörtüyle sözde onur etkinliklerine katıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO