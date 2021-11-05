İskoçya'da Müslüman bakanın kızını okula almadılar

Münübe Yılmaz

İskoçya Sağlık Bakanı Hamza Yusuf’un Dundee şehrindeki bir anaokulunu beyaz çocukları kabul edip Müslüman çocukları reddetmekle suçlayan şikayeti onaylandı.

Edinilen bilgilere göre, Mayıs ayında Hamza Yusuf ve eşi, Dundee'nin bir banliyösü olan Broughty Ferry’de yer alan Little Scholars Nursery'yi kızlarına karşı ayrımcılık yapmakla suçladı.

Soruşturmayı tamamlayan Bakım Müfettişliği sözcüsü konuyla ilgili şikayetin onaylandığını belirterek, “Söz konusu anaokulunun, kaydını yapacağı öğrenciler arasında adaletli ve eşit davranmadığını gördük. İskoçya'daki her çocuğun, ihtiyaçlarını karşılayan ve haklarına saygı duyan kaliteli eğitim alma hakkı vardır. İyileştirilmesi gereken alanları belirledik ve durumu kontrol etmek için bunları takip edeceğiz” dedi.

Kreş zeytinyağı gibi üste çıktı

Hamza Yusuf ve eşi, kendilerine çocukları için okulda yer olmadığının söylendiğini, ancak "beyaz İskoç gibi görünen isimlerin” başvurularının kabul edildiğini ifade ederken, kreşten yapılan açıklamada ise “Bakım Müfettişliği, kabul prosedürümüzün iyileştirilebileceğini tespit etse de, bunun ayrımcılık veya eşitlikle hiçbir ilgisi yoktu” denilerek zeytinyağı gibi üste çıkıldı.