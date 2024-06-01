İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu
İskoçya-İsrail karşılaşması sırasında Filistin destekçisi bir kişi kendini kale direğine zincirledi.
Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta İskoçya ile İsrail arasında oynanan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2025) eleme maçı sırasında, "İsrail'e Kırmızı Kart" yazılı tişört giyen Filistin destekçisi bir kişi, kendini kale direğine zincirledi.
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