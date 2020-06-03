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Spor

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde yeni sezonun ağustosta başlaması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:31:06 -
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde yeni sezonun ağustosta başlaması hedefleniyor

ANKARA (AA) - İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 2020-21 sezonunun ağustos ayında başlaması planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezonunun tamamlanmadan tescil, lider Celtic'in de şampiyon ilan edildiği ligde, yeni sezona ilişkin yol haritası belli oldu.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamaya göre, birinci ligde 2020-21 sezonunun ağustos ayında başlaması konusunda yayıncı kuruluş ile anlaşmaya varıldı.

Maçların seyircisiz oynanacağı göz önünde bulundurularak kulüplerin, tribün geliri sağlamak amacıyla "sanal kombine bilet" satabileceği de belirtildi.

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