  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Gündem İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'
Gündem

İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:04:00 - 2023-10-28 00:15:44
İskoçya Başbakanı'ndan Gazze açıklaması! 'Aileme ulaşamıyorum'

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de akşam saatlerinde yoğunlaşan bombardımana sert tepki gösterdi.

Yusuf, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti.

İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadelerine kullandı.

Filistinli eşinin anne ve babası Gazze'de mahsur kalmıştı!

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!
Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!

Gündem

Yüzbinlerce insan ölmek üzere! Bugüne kadar Gazze'ye sadece 84 yardım tırı giriş yapabildi!

Gazzeli kadınlar sokaklarda ekmek pişiriyor
Gazzeli kadınlar sokaklarda ekmek pişiriyor

Dünya

Gazzeli kadınlar sokaklarda ekmek pişiriyor

Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'
Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

Dünya

Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

Son dakika! Yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi
Son dakika! Yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi

Gündem

Son dakika! Yoğun bombardımana tutulan Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi

Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar
Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar

Gündem

Son dakika... İsrail dünyaya ilan etti! Bu gece Gazze'de büyük katliam yapacaklar

Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'
Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'

Gündem

Son dakika... BM İsrail katliamını dünyaya duyurdu! 'Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

LA BU İNGİLİZ ÇOK ŞEYTAN

100YIL ÖNCE SOYDUĞU OTADOĞUNUN İNSANININI BAŞBAKAN BÖLGESEL BAŞKAN BEEDİYE BAŞKANI YAPAN İNGİLİZDEN DERSALAN AÇIM DİYEN TÜRK İNGİLİZ SEVELER VARMI DIR
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23