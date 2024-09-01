İSKİ'den tepki!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sosyal medya hesabından su faturalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında; aynı tarihte gelen su ve doğalgaz faturaları paylaşılarak faturalarda kullanılan tüketim miktarının aynı olduğu, iki fatura arasındaki fiyat farkı yer aldığı su faturasının 5 kat fazla olduğu iddialarına yer verilmektedir” denilen İSKİ'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yaz mevsimi dolayısıyla su tüketimleri ile doğalgaz tüketimleri aynı seviyede değildir"

Bilindiği üzere; doğalgaz hizmetleri ile suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması hizmetleri birbirinden farklı, kıyas edilmeyecek iki ayrı sektördür. Yaz mevsimi dolayısıyla su tüketimleri ile doğalgaz tüketimleri aynı seviyede değildir.

Mevsimsel değişkenlere göre doğalgaz tüketimleri aylık olarak artmakta veya azalmaktadır. Kış mevsiminde doğalgaz tüketimi artmakta buna bağlı olarak oluşan faturalarda artış yaşanmaktadır. Yaz mevsiminde doğalgaz tüketimi az olduğundan fatura buna göre düşmektedir.

"İki farklı faturanın kıyaslanması abesle iştigaldir"

Doğalgaz ve suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması maliyeti, birim fiyatlarının belirlenmesi, mevsimsel tüketimi, su ve doğalgaz tüketim hacimleri ve kullanım alanları birbirinden tamamen farklı olan iki farklı faturanın kıyaslanması abesle iştigaldir.

Su faturalarında suyun elde edilmesi arıtılması ve dağıtılması bedelinin yanı sıra atık suyun toplanması kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atık su deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruma hizmetlerine ait bedeller de yer almaktadır.

"İstanbul'daki tüm konutlara her ay 3 metreküp ücretsiz İnsani Su Hakkı sunmaktayız"

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca doğalgaz faturalarında devletçe sübvanse edildiği ve desteklendiği kamuoyuyla paylaşılmıştır. İstanbul'daki tüm konutlara her ay 3 metreküp ücretsiz İnsani Su Hakkı sunan İdaremiz tüm maliyet artışlarına rağmen 2024 yılı Mayıs Ayında yapılan Genel Kurulda konut abonelerimizin %85'inin kullandığı 1. Kademe su tarifesinde sadece %36 oranında düzenleme yapılmıştır. İnsani Su Hakkı uygulaması ile 1 metreküp suyun bedeli konut abonelerimize 27,98 TL olarak yansımaktadır.

Dünyada kabul edilen su faturalarının ödenebilirlik kriteri hane halkının toplam aylık gelirinin % 3-5'i seviyesi iken, İstanbul'da konut 1. Kademeden istifade eden %85 abonemizin asgari ücrete göre ödenebilirlik seviyesi %2,47 oranındadır.