İSKİ'den İstanbullulara kritik çağrı

İSKİ'den yapılan açıklamada, kuraklığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesini zorunlu kıldığı belirtildi.

Birçok insanın günlük su ihtiyaçlarını karşılarken farkında olmadan su israfında bulunduğu ifade edilen açıklamada, uzun tutulan banyo süreleri, elde yıkanan bulaşıklar ya da tamir ettirilmeyen bir musluğun, tahminlerin çok daha üzerinde su sarfiyatına sebep olduğu kaydedildi.

Ellerin yıkanması esnasında musluğun açık bırakılması durumunda suyun yüzde 75'inin boşa aktığı aktarılan açıklamada, duş süresinin bir dakika kısaltılmasıyla yılda 18 ton su kurtarılabildiği bildirildi.

Bulaşıkları makinede yıkamanın her seferinde 110 litre civarında su tasarrufu sağladığına değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ayrıca evlerdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğinin de unutulmaması gerekiyor. Su ayak izinin takibi su sarfiyatını önemli ölçüde azaltıyor. Örneğin 200 gram kırmızı et için 3 bin 100 litre su kullanılıyor. Pamuklu bir tişört için ise bu rakam 2 bin 720 litre olarak ölçülüyor. Gereksiz kullandığımız bir A4 kağıdı ile 10 litre su, israf etmiş olunuyor."

Su israfını azaltacak tavsiyeler

İSKİ'den hem su israfını azaltacak hem de İstanbulluların aile bütçesine katkı sağlayacak 21 maddelik tasarruf önerileri şu şekilde paylaşıldı:

"Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın. Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin. Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan suda yüzde 50 tasarruf sağlayın. Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın. Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin. Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın. Duş esnasında sabun kullanırken suyu açık bırakmayın. El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun yüzde 75'ini boşa harcadığınızı unutmayın. Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun. Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın. Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun bir kaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde gerçekleştirin. Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın. Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımı ile yıkayın. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin. Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayın. İsraf edilen her şeyin su kaybına neden olduğunu hatırlayın. İSKİ faturanızın kağıt yerinde sms ya da e-posta ile tarafınıza ulaştırılmasını sağlayan Dijital Fatura uygulamasına geçin. 'https://www.iski.istanbul/dijital-fatura-talep' web sitesinden kolayca başvuru yapın. Fatura kağıdı için harcanan suyu kurtarın. Tasarruf amacıyla yaptığınız her şeyi alışkanlık haline getirin. Böylece hayat boyu tasarruf edin."