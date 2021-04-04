İSKİ su kesintisi | Avcılar sular ne zaman gelecek?
Avcılar sular ne zaman gelir? İSKİ planlı su kesintilerini önceden bildiriyor ancak arıza sebebiyle oluşan kesintiler anlık yaşanıyor. İstanbul'un bazı semtlerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir? Avcılar ne zaman sular gelir?
İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar, su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Avcılar’da su ne zaman gelir?
İSKİ su kesintisi | Avcılar sular ne zaman gelecek?
İstanbul Avcılar’da 4 Nisan Pazar akşamı arıza sebepli bir kesinti yaşanıyor. Üniversite Mahallesi ve Mustafa Kemalpaşa Mahallelerini etkileyen kesintinin 4 Nisan Pazar akşamı 23.00 civarında sona ermesi planlanıyor.