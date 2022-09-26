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Aktüel İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralı
Aktüel

İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralı

İstanbul-Eyüpsultan’da bulunan İSKİ şantiyesinde yer altındaki vagonların raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 22:34:00 -
İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralı

İstanbul-Eyüpsultan’da bulunan İSKİ şantiyesinde yer altındaki vagonların raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesindeki İSKİ şantiyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İSKİ’nin içme suyu projesi inşaatının yapıldığı şantiyede bulunan vagonların raydan çıkması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada şantiyede çalışan 1 işçi yaralanırken olayı gören diğer işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kazanın yaşandığı yerde bulunan şantiye işçileri, yaralı arkadaşlarını çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Kazada yaralanan işçinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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