İSKİ duyurdu! O ilçede 12 saat su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Arnavutköy'de 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Arnavutköy'de 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Taşoluk İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde mevcut trafo merkezinde aktarma işlemi yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle 26 Aralık Pazartesi günü 22.00 ile 27 Aralık Salı günü 10.00 saatleri arasında bu bölgeye su verilemeyeceği bildirildi.
Su alamayacak mahalleleri öğrenmek isteyenlerin "www.iski.gov.tr" sitesinden detaylı bilgiyi alabilecekleri belirtildi.