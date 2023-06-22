İSKİ araç sürücülerinin kabusu oldu!

Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Beyit Sokak'ta bulunan rögar kapağı İSKİ ekipleri tarafından iyi yerleştirilemeyince araç sürücülerinin korkusu haline geldi.

Sokaktan geçen yabancı araç sürücülerinin fark edemeyerek çarptığı kapak sonrasında araçlarında hasar oluştu. En son 4 gün önce gerçekleşen kaza da Özal Durgun yönetimindeki otomobil kapağa çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan savruldu.

Gerçekleşen kaza sonrasında otomobilde hasar oluştu. Otomobil kazaya karıştığı esnada sokakta herhangi birinin veya başka bir aracın olmaması da muhtemel bir faciayı önledi.

Rögar kapağına çarpan ve aracında hasar oluşan Özal Durgun, "Rögar kapağı yerinde yoktu göremedim ve çarptım. Çarptıktan sonra depom delindi lastiklerim patladı, yaklaşık 100 bin TL zararım var. Arkadaşlarım daha önce İSKİ’yi arayıp 3 defa kayıt oluşturmuşlar ancak bir müdahale edilmemiş. Yazık günah buraya çocuklar düşebilir gereğinin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO