İSKİ açılışında Erdoğan'a teşekkür etti, hazmedemediler! Tuzla Belediye Başkanı'na saldırı

2017 yılında ihale edilip yapımına 2018 yılında başlanan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 3. Etap yatırımının açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada tesisin banisi olan ve birinci etap yatırımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, tesis yatırımını büyüterek 2. Etap yatırımını yapan ve açılışı yapılan 3. Etap yatırımını başlatan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, başlayan yatırımı tamamlayarak açılış aşamasına getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut yönetimi ve başkanına teşekkür etti. Fanatiklerin sözlü saldırıları teşekkürle birlikte başladı.

Saldırılara rağmen konuşmasını tamamladı

Tesisin banisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş’a başkan tarafından teşekkür edilmesi, salonda bulunan, CHP fanatiği olduğu değerlendirilen bir grup tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilere rağmen Dr. Şadi Yazıcı konuşmasına devam etti. İmamoğlu’nun Tuzla’ya verdiği sözleri hatırlatan başkan Yazıcı, geride kalan 3,5 yıllık hizmet döneminde bahse konu işlerde bir ilerleme olmadığını, her platformda olduğu gibi bu platformda da verilen bu sözleri hatırlatmanın görevi olduğunu ifade etti.

Başkan Yazıcı’nın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla’ya verilen sözleri hatırlatması: Tuzla – Tavşantepe Metro Hattı Yatırımı, Tuzla – Organize Sanayi Metro Hattı Yatırımı, Hacetderesi Peyzaj Projesi, Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesi, Aydıntepe – Sabiha Gökçen Yolu, Benim Köyüm Benim Çiftliğim projesi, TEM Yan Yol projesinin bir an önce yapımını talep etmesi, salondaki fanatikler tarafından tepkiyle karşılandı. Fanatikler, başkanın sesini bastırmaya çalıştılar. Oluşan gürültüye rağmen Başkan Yazıcı konuşmasını tamamlayarak yerine oturdu.

Başkan Yazıcı, konuşmasının fanatikler tarafından tepki gösterilen bölümünde: ” 3, 5 yıldır bu projelerde bir ilerleme kaydedilmemesini iletmem lazım. Bu benim görevim. Bugün bu fırsat ile İstanbul’un büyük yükünü çeken Tuzla’nın belediye başkanı olarak, 280 bin Tuzlalı adına bu projelerin hayata geçirilmesini istiyorum. Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu ve 1998 yılında planlayan ve birinci etabını başlatan hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullanırken, gelen sözlü saldırılar üzerine konuşmasına şöyle devam etti: ”Çok üzülüyorum. Bir Tuzlalı, bir İstanbullu olarak bundan hicap duydum. Ne yaparsanız yapın, görüşünüz ne olursa olsun, her şeyi eleştirebilirsiniz, gerçek şu, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bir olarak, 30 yıl önce İstanbul’da 4 yıl belediye başkanlığı yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece Tuzla’ya yapmış olduğu yatırımları bir haftada anlatamam.” dedi.

Tören alanından ayrılma kararı aldı

Salondaki fanatiklerin Cumhurbaşkanı’na yönelik saygısızlıklarının devam etmesi üzerine Başkan Yazıcı tören alanından ayrılma kararı aldı. Yazıcı salondan ayrılırken fanatik grup fiziki şiddet göstermek üzere harekete geçti. Korumalar ve emniyet güçleri başkanı koruma kalkanına alarak, alandan emniyet içinde ayrılmasını sağladılar.

Başkan Yazıcı’nın alandan ayrılmasından sonra kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkana yönelik başlayan fiziki saldırıyı ifadeleriyle devam ettirdi. Şadi Yazıcı’nın muhatabı olmadığını söyledi.

Olanları anlattı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, uğradığı saldırının ardından, yaşananları anlatan bir tweet serisi yayınladı. İşte o tweetler:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim Salı, Saat 11:30’da açılışı yapılacak Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programına davet edildim. Davete icabet ettim. Programa katıldım.”

“2017’de ihalesi yapılan, 2018’de yapımına başlanan tesisisin açılışı münasebetiyle bir konuşma yaptım. Konuşmamda, tesis ile ilgili teşekkür edilmesi gerekenlere teşekkür ettim, tebrik edilmesi gerekenleri tebrik ettim.”

“Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür ettim.”

“Bu çevre vizyonunu takip ederek, 3. Etap yatırımını geç de olsa tamamlayan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve başkanını tebrik ettim, kendilerine teşekkür ettim.”

“Tuzla için imkan bulduğum bütün platformlarda dile getirdiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan ve yönetimine; Tuzla’ya söz verdikleri, görev, yetki ve sorumluluklarında bulunan işleri nezaketle hatırlattım.”

“3. Etap yatırımı tamamlanan tesisin banisi Cumhurbaşkanımız ve onun izinden giderek yatırıma devam eden Sayın Kadir Topbaş’a yaptığım teşekküre, salonda bulunan, demokrasiden, söz hakkından nasibini almamış bir kısım katılımcılar tepki gösterdiler.”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’ya söz verdiği yatırımları, belediye yönetimi ve sayın başkana bizzat hatırlatmam ve bunları talep etmem de aynı grup tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşma hakkıma saldırıldı. Bu saldırıya rağmen haklı talebimi dile getirdim."

“ Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm.”

“ Maalesef, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; “provokasyon yaptığım”, “muhatabı olmadığım”, “1,5 sene sonra olmayacağım” vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş.”

“Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir. Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim? “

“ Tuzla’ya yapılan yatırımlarda hakkı teslim etmemizi, Tuzla’nın haklı taleplerini dile getirmemizi, holiganlarıyla engelleyeceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Hakkı olanın hakkını teslim etmeye, hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz.”