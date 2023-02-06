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Gündem İskenderun Limanı rıhtımında deprem nedeniyle çökme oldu
Gündem

İskenderun Limanı rıhtımında deprem nedeniyle çökme oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle İskenderun Limanı'nda rıhtımda yer yer çökmeler olduğunun tespit edildiğini, diğer limanlarda operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 12:33:00 -
İskenderun Limanı rıhtımında deprem nedeniyle çökme oldu

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında kıyı tesislerindeki hasar tespitinde İskenderun Limanı rıhtımında yer yer çökmeler olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, diğer limanlarda olumsuz bir durum yaşanmadığı, İskenderun Limanı hariç diğer limanlarda operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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