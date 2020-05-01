İskelet sistemi rahatsızlıkları nasıl önlenebilir?
İskelet sistemi rahatsızlıkları, genellikle ani yüklenmeler ve zorlanmalar şeklinde ortaya çıkabilen oldukça sık karşılaşılan bir durum. Peki iskelet sistemi rahatsızlıkları nasıl önlenebilir? İşte iskelet sistemi rahatsızlıklarından korunmayı sağlayan mucizevi öneriler...
Ani yüklenmeler ve zorlanmalar, tekrarlayan küçük yüklenmeler, doku direncinin azlığı ve zayıflığı şikayetler doğurabilir. İşte bu rahatsızlıkları önlemek için yapılması gerekenler...
- Ergonomi kurallarına uyulmalı
- İskelet sisteminin dayanabileceğinden daha fazla yük taşımaması sağlanmalı
- Doğru pozisyonlar kullanılmalı
- Yeterli istirahat molaları verilmeli
- İskelet sistemi güçlendirilmeli
- Düzenli spor
- Sağlıklı beslenilmeli
- Stresten uzak kalınmalı