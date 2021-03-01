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Dünya İskandinav ülkesi itiraf etti: Hava savunmamız yetersiz
Dünya

İskandinav ülkesi itiraf etti: Hava savunmamız yetersiz

Danimarka Savunma Bakanı Flemming Lentfer, hava savunması konusunda ülkenin yetersiz olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:05:00 -
İskandinav ülkesi itiraf etti: Hava savunmamız yetersiz

Danimarka Savunma Bakanı Flemming Lentfer, devlet radyosuna verdiği demeçte, Danimarka ordusunun hava kuvvetleri konusunda envanterlerinin yetersiz olduğunu bildirdi.

Lentfer, "Danimarka'nın hava savunma kabiliyetine baktığımızda, bazı eksikliklerimiz olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok. Hava savunması açısından işaret edilen bazı eksiklikler daha büyük niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Danimarka devlet radyosu tarafından Bakan Lentfer'ın açıklamalarına ilave olarak, Danimarka'da potansiyel düşman savaş uçaklarını ülkenin hava sahasından uzaklaştırmak için 24 saat görev yapan yalnızca 2 adet F-16'nın bulunduğu belirtildi. Bununla birlikte, yaşlanan savaş uçakları dışında, ülkenin havadan gelebilecek güçlü bir saldırıya karşı kendini savunmasının hiçbir yolunun olmadığı, bombardıman uçaklarını ve hatta topraklarına veya askerlerine yönelik saldırı gerçekleştirebilecek basit drone'ları bile vurabilecek hiçbir füzenin olmadığı ifade edildi.

"Caydırılması gereken Rusya'dır"

Konuyla ilgili yorumlarını paylaşan Danimarkalı savunma analisti Peter Michaelsen, "Batı dünyası, havada hakimiyet kurmamıza alıştı. Çünkü önemli bir hava savunması olan kimseyle savaşmak zorunda kalmadık. Bu nedenle, bölgeye para harcanmamıştır fakat halihazırda caydırılması gereken Rusya'dır." dedi.

Michaelsen, "NATO kuvvetleri gelene kadar olası bir saldırı karşısında hava savunmamız yok. Bize saldıracak biri var mı diye sorulabilir mi? Umarım hayır, ancak caydırabilecek sistemleriniz yoksa risk artar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: star.com.tr

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