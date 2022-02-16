İskandinav Türk Federasyonu’ndan Türk Aksakallılar Birliği açıklaması

Yeni Akit Ankara

İskandinav Türk Federasyonu Başkanı İlhan Esen, Türk Aksakallılar Birliği'nin kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk devletinin bin yıllık geleneğinde önemli bir rol oynayan aksakallarımız, bilgi ve birikimleriyle milletimize hizmet ederek Türk milletine her zaman nasihat etmişlerdir. Bilgi ve birikimleriyle her daim Türk milletine hizmet etmişlerdir. Türk Aksakallılar Birliği, hem Azerbaycan'ın hem de Türk dünyasının yoluna ışık tutacaktır. Azerbaycan'da bu tarihi geleneğin gerçekleşmesi hem Azerbaycan hem de Türk dünyası için son derece önemlidir. Türk Aksakkaları Birliği'ne, Azerbaycan'a ve Türk dünyasına hizmet etmede büyük başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyası için çok güzel projelere imza atabiliriz”

“İnşallah diğer Türk devletlerinde de Türk Aksakkaları Birliği gibi kuruluşlar kurulur” dileğinde bulunan İlhan Esen şunları söyledi: “Türk Aksakkalları Birliği'nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu kuruluşlar Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi ile işbirliği yapabilir. Bu dernekler sayesinde Türk dünyası için çok güzel projelere imza atabiliriz”