İskan durumu sorgulama nasıl yapılır? Bina iskan sorgulaması nereden yapılır?

İskan belgesi sorgulama ve yapı kullanım izni belgesi sorgulama çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki yapı kullanım izni nereden öğrenilir? İskan sorgulama ve tapu iskan sorgulama işlemleri. Alınacak konut inşaat halinde ise kat irtifak tapularının olup olmadığını bina bitmiş ise iskan belgesinin alınıp kat mülkiyetli tapularının çıkarılıp çıkarılmadığı sorgulanmalıdır. İskân belgesi ise tapu kaydını, ruhsatla ilgili bilgileri, bağımsız bölümlerin bütün özelliklerini içeren belgedir. “Tapuda iskân nasıl anlaşılır ya da görülür?” sorularının cevabını en doğru şekilde almanın yolu, tapu müdürlüğüne ve belediyelere başvurmaktır. Yapının inşa edildiği belediyenin imar müdürlüğündeki yapı kullanma izni birimleri, bu konuda size yardımcı olacaktır.

Bina iskan sorgulama nasıl yapılır?

İskan sorgulama hem belediyeler tarafından, hem de e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet iskan sorgulama işlemi oldukça basit ve kullanışlıdır.

skan belgesi sorgulama nasıl yapılır dediğimizde ise buna göre yapılacak olan işlemler asıl olarak oldukça basittir. Buna göre iskan sorgulama iki farklı teknik ile birlikte yürütülebilmektedir.

Bu tekniklerden ilki e-devlet iskan sorgulama olacaktır. Buna göre e-devlet uygulamasından tapunun kimin üzerine olduğu bilgisini girerek kolayca iskan sorgulama yapılabilmektedir. İskan sorgulama ve Yapı Kullanım İzin Belgesi sorgulama alttaki adımlarla yapılabilir;

E-devlet uygulamasına giriş

Giriş bilgilerinde tapu sahibinin bilgilerini kullanın

Arama kısmından “Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)” yazılı şıkka tıklayın.

“Uygulamaya Git” şıkkını seçerek kolayca iskan sorgulayabilirsiniz Yapı kullanma izin belgesi (iskan) sorgulamak için tıklayın