İşitme kaybında erken tanının önemi

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre dünya üzerinde işitme kaybı olduğu halde işitme cihazı kullanmayan bireylerin oranı yüzde 83. Demant Türkiye’nin işaret ettiği araştırma bulguları, işitme sağlığı bilincinde ciddi bir eksiklik olduğunu gösteriyor. İşitme kaybının sadece iletişim kurmayı etkilemediği, tedavi edilmeyen işitme kayıplarının ilerleyen dönemde zihinsel problemlere yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda işitme sağlığının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Tedavi edilmeyen işitme kayıpları demans, Alzheimer, depresyon gibi durumları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebiliyor.2 İşitme kaybının erken dönemde tanısının konulması ve işitme cihazı kullanımının beyin sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Demant Türkiye, kişilerin düzenli işitme testi yaptırarak erken dönemde kaybın tespit edilmesinin önemini vurguluyor.

İşitme kayıplarında tedavi geciktiriliyor

İşitme kaybı olsa da kişiler damgalanma hissi nedeniyle işitme cihazı kullanımından uzak duruyor.3 Demant Türkiye’nin işaret ettiği üzere, kişiler, “Eğer işitme cihazı kullanırsam yaşlı olarak algılanırım, sosyal çevrem ve diğer insanlar tarafından eksik ya da yetersiz olarak düşünülürüm, alay konusu olurum, dış görünüşümü bozar” gibi sebeplerle işitme kayıplarını kabullenmiyor, işitme kayıplarının farkında olsalar bile çözüm arama sürecini geciktiriyor ya da hiç çözüm aramıyorlar.

Özellikle ilk kez işitme cihazı kullanacak bireylerin sahip oldukları ön yargıları aşmalarında görünmezlik ve işlevselliğin ön planda tutulduğu kulak içi işitme cihazları önemli rol oynuyor. Odyolojik ve fizyolojik uygunluğuna göre farklı stil ve teknolojik özellikler sunan kulak içi işitme cihazları teknolojinin gelişmesiyle birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.

Demant’in, BrainHearingTM felsefesi ile geliştirilen ve gerçek hayattan kaydedilmiş 12 milyon ses sahnesi ile eğitilen Derin Nöral Ağ (DNN) teknolojisi hem kulak arkası hem kulak içi işitme cihazı seçenekleriyle kullanıcıya sunuluyor.

Demant’in BrainHearingTM felsefesi ile geliştirdiği işitme cihazlarının, tüm ses sahnelerine erişim sağlayarak; sunduğu odyolojik faydanın beyin sağlığını desteklediği yapılan çalışmalarla kanıtlanıyor.4,5 Odyolojik faydanın yanı sıra görünmezliği fonksiyonellik ile bir araya getiren kulak içi cihazlar kullanıcılara eller serbest telefon görüşmesi ve müzik dinleme imkânı da sunuyor.

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Zihin sağlığı açısından son derece önemli olan işitme sağlığının korunması için işitme sağlığının düzenli kontrol edilmesinin, erken teşhis ve doğru müdahalenin öneminin altını çizen Demant Türkiye, BrainHearingTM felsefesi ile geliştirilen işitme cihazı çözümleri ile yaşamları iyileştirmeyi ve işitme sağlığını daha iyiye taşımayı amaçlıyor.