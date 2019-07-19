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İşitme engelliler ve az görme engelliler ilk kez maç yaptı

Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından Türkiye’de bir ilke imza atılarak, engellilerin spor faaliyetleri içerisinde yer alması ve toplum içinde normal bir birey gibi yaşamlarını idame ettirmeleri amacıyla ’Bana Göz Kulak Ol’ projesi adı altında işitme engellileri ve az görme engellileri futbol maçında bir araya getirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:12
İşitme engelliler ve az görme engelliler ilk kez maç yaptı

Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından Türkiye’de bir ilke imza atılarak, engellilerin spor faaliyetleri içerisinde yer alması ve toplum içinde normal bir birey gibi yaşamlarını idame ettirmeleri amacıyla ’Bana Göz Kulak Ol’ projesi adı altında işitme engellileri ve az görme engellileri futbol maçında bir araya getirdi.


Aksaray Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmada Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de takımlarla yer alarak müsabakada mücadele etti. 20 dakikalık 2 periyod ile 40 dakika süren maç 2-2 berabere kalırken, maç sonucu her iki takım futbolcularına da plaket ve madalya verildi. Sporun engel tanımadığını belirten Aksaray Valisi Ali Mantı, "Bugün Türkiye’de bir ilke olan bir spor faaliyetini yerine getiriyoruz. Az görme engelliler ile işitme engelliler bugün karşılıklı maç yapacaklar. Bu iki gurubun bir araya gelmesi ve birbiriyle maç yapması son derece zor. Ancak bizim hocalarımız bir araya getirdi. Bugün inşallah bizde oynayacağız. Spor engel tanımaz. İnsanlar spor yaparak, kaynaşarak engelleri ortadan kaldıracağına inanıyorum. Bu faaliyetlerimiz inşallah bundan sonra da devam edecek. İnanıyorum ki bu faaliyetlerimiz Türkiye’nin bazı illerine de örnek olacak" şeklinde konuştu.



Başkan Evren Dinçer: "Spor yaptıkları sürece onların yanında olacağız"


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, "Bugün işitme engelli ile görme engelli arkadaşlarımızın müsabakasına konuk olduk. Bizde bu maçta yer alacağız. Beraber doyasıya bir maç keyfi yaşayacağız. Bu programı belediye olarak biz organize ettik. Burada dezavantajlı guruplarımızın, engellilerimizin spora yakından ilgi göstermeleri, spor içerisinde yer almalarını hedefliyoruz. Onlar spor yaptığı müddetçe biz her zaman onların yanında olacağız ve belediye olarak teşvik edeceğiz" açıklamasını yaptı.


Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sevinç Baran ise, projenin Aksaray’da ve Türkiye’de ilk olduğunu aktararak, "Az gören görme engelliler ile işitme engellilerin salon futbolu, futsal maçında bir araya getirerek dostluk maçı adı altında valimiz ve belediye başkanımızın desteği ile 2 gurubumuzu da birleştirdik. İnşallah dostluk kazanır. ‘Bana Göz Kulak Ol’ projemizin ismi” diye konuştu.


Az görme engelli Ramazan Dağ, "Burada belediye engelliler koordinasyon merkezi bir etkinlik yaptı. Bizi davet ettiler. Görme engelliler ile işitme engelliler maç yaparlar mı? Dediler. Bizde seve seve yaparız dedik. Buraya geldik. İnşallah zevkli, keyifli bir maç, dostluk maçı çıkar" dedi.


17 yaşındaki Emirhan Irk ise, "İşitme engelliler ile görme engelliler güzel bir faaliyet oluşturdu. Biz de burada sporumuzu yapıp gideceğiz. Maksat dostluk maçı, maksat spor olsun, faaliyet olsun. Spor faaliyetlerini yaparken önümüze birçok engel çıkabilir ama o engellere takılmayacağız. Takılsak da vazgeçmeden devam edeceksin" değerlendirmesini yaptı.


Programa Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Reisi Seyfullah Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, daire müdürleri ve futbolcuların yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:12
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