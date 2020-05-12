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Spor

İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kihtir'den Engelliler Haftası mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:34:16 -
İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kihtir'den Engelliler Haftası mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kihtir, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Engelli bireylerin de toplumumuzun bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Engelli bireye değil, onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol vermemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Sevginin her engeli aşabileceğini belirten Kihtir, "Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir. Asıl engel cehalettir. Bu vesileyle, Engelliler Haftası'nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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