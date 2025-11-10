‘Isıtmayı açmak için para istediler’ iddiası! Bakanlık harekete geçti

Sosyal medya üzerinden paylaşılan, “Iğdır’da, bir mekandaki masalarda ısıtma sisteminin bulunduğu ve bunun açılması için 2 bin TL talep edildiği” yönündeki iddia üzerine, Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

"ISITICI KİRALANABİLEN ÖZEL DEKORATİF DÜZENEK"

Ticaret Bakanlığı, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ağızdan yahut klavyemizden çıkan bir tek yanlış kelime, kişileri ve kurumları haksız yere zan altında bırakabilir." diyerek, yaptığı incelemesinin sonucunu şu ifadelerle paylaştı:

"Yapılan yerinde denetimde, söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir.

"FİYATI 2 BİN LİRA DEĞİL 799 LİRA"

Ayrıca, işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı belirlenmiştir.

Ticari işlemlere ilişkin her türlü iddiada, fiş, fatura veya ödeme belgesi ibrazı esastır.

"SÖZLÜ BEYAN, BELGESİZ PAYLAŞIM YETERSİZ"

Sözlü beyanlar veya belgesiz paylaşımlar tek başına yeterli değildir. Bir iddianın doğru ya da yanlış olduğunun tespiti ancak kayıtlı, belgeye dayalı bilgilerle mümkündür.

Sosyal medya kullanan vatandaşlarımızdan önemli istirhamımız; paylaşımlarını mutlaka yazılı yahut kayıtlı bir içeriğe dayandırmalarıdır."