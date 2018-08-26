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Isırılan hastane polisi hastanelik oldu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis, polis kabinine tekme atan saldırgana müdahale ederken saldırgan tarafından kolundan ve bacağından ısırıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:33
Isırılan hastane polisi hastanelik oldu

Samsun'da hastanede polis kabinine tekme atarak kıran bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen hastane polisini bacağından ve kolundan ısırarak hastanelik etti. Savcıya ifade veren saldırgan serbest bırakıldı.

SALDIRGAN HAKKINDA İŞLEM YAPARKEN ISIRILDI

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini kollarından keserek hastaneye gittiği ileri sürülen Y.K., hastanenin acil servisindeki polis kabinin yanından geçerken aniden tekme atarak polis kabinin tahtasını kırıp zarar verdi. Bu sırada hastanede görevli polis memuru Fuat Öztürk, saldırgan şahsa "devlet malına zarar vermek" suçundan işlem yapmak isteyip yanına gidince saldırgan taşkınlığını sürdürdü. Bu sırada kendisine müdahale eden polis memuru Fuat Öztürk'ün önce sol bacağını, ardından da sol kolunu ısıran Y.K., polis memurunu hastanelik etti. Yaralanan polis memuruna görev yaptığı hastanenin acil servisinde müdahale edildi. Gözaltına alınan Y.K. ise

Samsun Adliyesi'ne sevk edilip savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:33
  1. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Fuat Öztürk
  3. polis memuru
  4. Samsun Adliyesi

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