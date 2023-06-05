Isırgan otu hastalıklara iyi gelir! Yan etkileri nelerdir? Elinde olanlar işte bunu yapın, hastalıklara karşı resmen şifa oldu

Yüksek miktarda protein ve amino asit içerir. Düşük yağ oranı vardır ve kalorisi yok denecek kadar azdır. Ortaçağdan bu yana sağlık yararları ile bilinmektedir. Kökü, yaprakları, tohumları ve çiçeklerinin hepsi farklı faydalara sahiptir ve hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Cilt İçin Birçok Faydası Bulunuyor

Akne Tedavisinde Yardımcı Olur: Kurutulmuş ısırgan otu akne ve lekeleri tedavi etmek için dışarıdan ve topikal olarak kullanılır. Kurutulmuş özleri, sadece aknenin azaltılmasında değil, aynı zamanda herhangi bir yara izi veya leke için de yardımcı olduğu için yağlı ve akneye eğilimli ciltler için bir cilt toniği olarak kullanılır.

Büzücü Özellikler Barındırır: Egzama, böcek ısırıkları ve su çiçeği gibi cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı olan büzücü özelliklere sahiptir. Isırgan yaprakları ile hazırlanan özü veya yağ karışımı, egzama tedavisi için topikal olarak uygulanabilir.

Antienflamatuvardır: Isırgan, antienflamatuvar özelliklere sahiptir ve cilt yanıklarını tedavi etmek ve yanık izlerini azaltmak için kullanılabilir.

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Egzamayı Tedavi Etmeye Yardım Eder: Düzenli olarak ısırgan çayı tüketmek egzama dahil olmak üzere birçok inatçı cilt hastalığının iyileştirilmesinde yardımcı olur. Günde bir fincan ısırgan otu çayı içerek, vücudunuzu toksinlerden arındıracaksınız ve cildinizi güzelleştirecek. Egzamaya eşlik eden düzensiz döküntülerin çabuk iyileşmesi için otuntentürünü topikal olarak da uygulayabilirsiniz.

Saçlar İçin Faydalıdır

Saç Dökülmesi Problemini Azaltır. Saç dökülmesi ile mücadele için bilinen en eski tedavilerden biridir. Isırgan otu yağı ile iyi bir kafa derisi masajı saç dökülmesine karşı çok etkilidir.

Saçın Oluşmasına ve Uzamasına Yardımcı Olur: Isırgan otu, saç dökülmesine karşı mücadeleye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda saçların yeniden oluşmasına da yardımcı olur. Isırgan yaprakları silika ve kükürt açısından zengindir. Bu, saçları daha parlak ve daha sağlıklı hale getirmede yardımcı olur. Demleyip soğuttuğunuz çayı saçlarınızı durulamak için kullanabilirsiniz. Dökülen saçların yeniden çıkmasına ve aynı zamanda orijinal saç renginin yenilenmesine de yardımcı olur.

Kepeği Önler: Kuru ısırgan yaprakları ile infüze edilen Hindistan cevizi yağı veya hardal yağı ile kafa derisi masajı yapabilir ve gece boyunca saçınızda bekleterek kepek oluşumundan kurtulabilirsiniz. Taze ısırgan yapraklarını ezerek çıkardığınız suyunu da kepek tedavisi için kafa derisi üzerine uygulayabilir ve masaj yapabilirsiniz.

Bazı Hastalıklara İyi Gelir

Artritik Ağrıyı Azaltır: Isırgan otu, ağrı giderici ve antienflamatuvar özelliklere sahiptir, bu da onu artritik ağrı için iyi bir tedavi haline getirir. Ayrıca romatizma, gut, bursit ve tendinit gibi diğer eklem hastalıklarını da tedavi eder. Otun öz suyunun veya yağının eklemler üzerinde masaj yaparak kullanılması ağrıyı dindirir. Isırgan otu tentürü ve ağızdan alınan çay da ağrının hafifletilmesine yardımcı olur.

İyi Huylu Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yardımcıdır: Isırgan otu, BPH ve diğer prostatla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda bulunur. Çalışmalar, ısırganın zaten genişlemiş bir prostatın boyutunu azaltmadığını bulmasına rağmen, semptomlar ortaya çıkmaya başladığı zaman erken evrede hastalığı azaltmada ve tedavi etmede etkili olduğunu buldular. Bu bitki, hücre büyümesini ve bölgedeki bölünmeyi durdurmaya ve prostat sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.

İdrar Yolu Enfeksiyonunu Tedavi Eder: Diüretik yani idrar söktürücüdür. İdrar yolu enfeksiyonu, mesane enfeksiyonu ve böbrek ve mesane taşlarının neden olduğu diğer idrar problemlerinin tedavisinde kullanılır. Taşları minik boyutlara indirir ve idrarla temizler. Aynı zamanda ishal ve dizanteri tedavisinde de yararlıdır.

Alerjileri Azaltır: Bitkinin yaprakları alerjileri tedavi etmek ve hafifletmek için kullanılır. Isırgan otu yapraklarının yemeklerden önce tüketilmesinin gıda duyarlılıklarını iyileştirebileceğine inanılmaktadır. Vücutta bulunan histamine ve ayrıca alerjik rinite karşı etkili olan antihistamin özelliklerine sahiptir. Bu yapraklar mevsimsel alerjileri, saman nezlesi, öksürük, hapşırma, kurdeşen ve astım tedavisinde yararlıdır.

Libidoyu Uyarır: Testosteron düzeyini artırdığı ve vücudun daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğu için libido uyarıcısı gibi kullanılır. Seks sürüşünü iyileştirmek için etkili bir çözümdür.

Bir Stiptik Olarak Hareket Eder: Lokal kanamaya karşı bir koruyucu olarak işlev gören stiptik özellikleriyle de bilinmektedir. Aşırı adet kanaması, vajinal kanama, hemoroit, akciğer ve mide kanaması gibi iç kanamalara yardımcı olur. Aynı zamanda burun kanaması gibi dış kanamaların da durdurulmasına yardımcı olur.

Kan Yapıcıdır: Demir bakımından yüksek olduğu için anemi tedavisinde kullanılır. Kan temizleme özellikleri ile bilinir. Bir kase ısırgan otunun düzenli olarak tüketilmesi, aneminin tedavisi için ve ayrıca kan şekeri seviyelerinin düşürülmesi için iyi bir ilaçtır.

Kadınsal Sorunların Azaltılmasına Yardım Eder: Kadınlara düzenli olarak ısırgan otu tüketmeleri tavsiye edilir. Sadece cilt ve saç için etkili değildir, aynı zamanda kadınsal birçok sorunu önler ve tedavi eder. Isırgan otu, adet sancısının yanı sıra menopozal ağrıyı hafifletmeye de yardımcı olur.

DNA’yı Hasarlardan Korur: Değişen gıda alışkanlıklarımız, toksinleri vücuttan içeri sokabilir. Bu toksinler DNA ve hücresel zarlara zarar verebilir. Isırgan çayı içinde bulunan antioksidanlar bu toksinleri ve hasara neden olan serbest radikalleri uzaklaştırır ve DNA’yı ve hücresel zarları korur.

Kas Ağrısını Azaltır: Büyük iyileşme ve gençleştirici özelliklere sahip bazı bileşenler içerir. Sporcular, zorlanma ve aşırı gerilmeden kaynaklanan kas ağrısını tedavi etmek için çay olarak tüketebilirler.

Soğuk Algınlığı ve Gripten Korur: Isırgan otu yapraklarından yapılmış tek bir fincan çayın çeşitli sağlık artırıcı özellikleri vardır ve doktorlar bunu soğuk algınlığı ve gripten koruyan bir önleyici ilaç olarak önermektedir. Vücudunuzun bağışıklığını artırabilir.

Isırgan Otunun Yan Etkileri Nelerdir?

Isırgan otu ne kadar vücudu güçlendirici, temizleyici ve koruyucu etkilere sahip olmuş olsa da her bitkisel ürün gibi ısırgan otunun da yan etkileri bulunmaktadır. Dikkatsiz şekilde ve yan etkilerini bilmeden tüketmek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Kullanmadan doktoronuza danışmanızı ve aşağıdaki etkilere dikkat etmenizi rica ederiz.

Isırgan otunun çeşitli krem formları sürülerek kullanıldığında bazı kişilerde alerji, ciltte dökülme ve terleme görülebilmektedir.

Çay şeklinde içildiğinde ise mide ağrısı ve ishal oluşumuna sebep olabilmektedir.

Isırgan otu hiçbir zaman açık yara üstüne sürülmemelidir.

Emzirme ve hamilelik dönemlerinde anne ve çocuk sağlığı için ısırgan otunun her türlü şekilde kullanımı sakıncalıdır.

Kan şekeri sorunları olan kişiler kan şekerinde ani düşüş veya yükseliş yapabileceği için kendi doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar.

Böbrek ve mesane rahatsızlıkları olan kişiler doktor onayı olmadan ısırgan otu kullanmamalıdırlar.

Kanı sıvılaştırıcı özelliği bulunduğundan dolayı başka bir kan sıvılaştırıcı ilaçla ( aspirin vb.) beraber kullanılmamalıdırlar.

Yüksek tansiyon ilaçları kullanan kişiler ısırgan otu kullanmamalıdırlar.