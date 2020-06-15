İşini kurmak isteyen engelliler için 65 bin lira hibe desteği

Hükümet olarak 2014’den bugüne kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda, 2 bin 291 engellinin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin lira hibe desteği sağladıklarını belirtti.

Destek tutarı artırıldı

50 bin lira olan engelli kendi işini kurma hibe destek tutarının, 65 bin liraya yükseltildiğini kaydeden Bakan Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin projeleriyle 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğine dikkati çekerek şu açıklamayı yaptı: “Bakanlık olarak ‘işe engel yok’ diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı iş yeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz.”

Projesi olanlara fırsat

Bu arada proje sunmak isteyen vatandaşların, “www.iskur.gov.tr adresinde” “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri, 17 Temmuz’a kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edebilecekler.