0553 313 94 23

İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek

İzmir’e bağlı Menemen Belediyesinde çalışırken sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden Bayram Akbaş, bisikletle 600 kilometre yol giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:12
İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek

İzmir’e bağlı Menemen Belediyesinde çalışırken sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden Bayram Akbaş, bisikletle 600 kilometre yol giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor.


5 yıldır çalıştığı Menemen Belediyesinde yeni belediye başkanının gelmesiyle sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden 49 yaşındaki Bayram Akbaş, işini geri almak için CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla bisikletiyle İzmir’den yola çıktı. Kilometrelerce yol giden Akbaş, 6. gününde ulaştığı Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haksız yere işten çıkarıldığını savunan Akbaş, CHP liderinin verdiği sözü hatırlatmak için yola çıktığını söyledi. Akbaş, "5 sendir çalışmakta olduğum Menemen Belediyesinden yeni gelen başkan tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işimize son verildi. Bunun akabinde 240 arkadaşımızın da yasal düzenleme yapılacağı iddia edilerek işlerine son verildi. Ama maalesef dediği doğru çıkmadı. Çıkan arkadaşlarımızın sadece 10-15 tanesini işe aldı. Sadece tepkileri azaltmak istedi. Yandaşlarını işe aldı. Akabinde bizi çıkardı. Kıdem tazminatlarımızın ödeneceğini söyledi ama hiçbir şey ödenmedi. Hala da para yok diye ödenmedi. Maaşlarımızın yarısı içeride duruyor. Bu süreçte bir muhatap bulamadık. Bundan sonra işçi kıyımlarının önüne geçmek için CHP Genel Başkanı Kılçdaroğlu’nun ‘Kazandığımız hiçbir belediyede haksız işçi çıkarmayacağız. Size namus sözü ve garanti veriyorum’ sözüne istinaden, kendisine bu sözü hatırlatmaya ve yapılan bu haksızlığa son vermesini bildireceğiz" dedi.


Akbaş, Eskişehir’de verdiği molanın ardından Ankara’ya doğru yola çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kestiği ağaç üzerine düştü
    1. Kestiği ağaç üzerine düştü
    2. Suudi Arabistan'da Husilere ait bir..
    3. İslâm’a davette usul öğreten bir..
    4. (Özel) Nemden bunalan İstanbulluların..
    5. "Dijital dönüşüm ihracat için olmazsa..
    6. Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos provası
    7. Fenerbahçe, Yanal ile pes etmiyor
    8. Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık..
    9. MSB: “24 PKK’lı bölücü terörist..
    10. Bakan Pekcan'dan okul alışverişi..
    11. Sivas’ta filmleri aratmayan kaçış
    12. Cep telefonları bilinenden 3 kat fazla..
    13. Trump ile Johnson Fransa'da görüştü
    14. Orman yangınını erken haber veren..
    15. Boks Milli Takımı Erzurum’da hazırlık..
    16. İşine geri dönmek için bisikleti ile..
    17. İlk yerli ve milli baz istasyonu 750..
    18. Evini su basan vatandaş yardım bekliyor
    19. 'Akıllı okul servisleri' her yerde..
    20. Sadakanın 4 özelliği
    21. Karaköy’de kepçenin dişleri sırtına..
    22. 24 terörist etkisiz hale getirildi
    23. Kayserispor’da ilk gol Umut Bulut’tan
    24. İsrail'e 'düşman' dedi, 4 gün sonra..
    25. Erdoğan 20’inci kez Malatya’ya geliyor
    26. Eşinin şiddetinden kaçtı, hapis..
    27. Fransa'da G7 Zirvesi devam ediyor
    28. Silviu Lung hayran bıraktı
    29. Son nefeste iman en büyük hedeftir
    30. İkinci el araç alacaklara büyük kolaylık
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek