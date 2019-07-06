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İşine gelince sesini çıkarmayan Korel, keyfi kaçınca sinir küpüne döndü!

Meydanların savaş alanına döndüğü, bankaların, marketlerin talan edildiği Gezi Parkı provokasyonunda başı çeken Bergüzar Korel, gittiği parkta yerde çöp gördüğü için duyar kastı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:12
İşine gelince sesini çıkarmayan Korel, keyfi kaçınca sinir küpüne döndü!

 yeniakit.com.tr  Gezi Parkı eylemleri sırasında eşi Halit Ergenç ile en ön sırada devletin polisine karşı sözde doğayı savunan, lakin eylemcilerin talan ettiği mekanları ve savaş alanına çevirdiği sokaklara sesini çıkarmayan oyuncu Bergüzar Korel, “Duyarlı vatandaş” pozlarına devam ediyor. Toplumun tamamını ilgilendiren ‘şehit’ gibi ana sorunlarımızdan birisine tepkisiz kalıp ağzını açmayan Korel, kendi keyfini kaçıran bir sorunla karşılaşınca kıyameti koparıyor!.. Geçtiğimiz yıllarda terör saldırısında veridiğimiz şehitler için uzun süre ses çıkarmayan ve kendisine gösterilen tepkilerden sonra şehitler için açıklama yapmak zorunda kalan, bu yüzden de eleştirilen Korel, gittiği parkta yerdeki çöpleri görünce sinir küpüne döndü.

Şehitler için konuşmadı, hesabını kapatmak zorunda kaldı

Korel, sosyal medyada sürekli “duyarlı vatandaş” imajı çizdiği için, toplumu ilgilendiren bir sorunla karşı karşıya kalınca gözler onun açıklama yapacağı araçlara çevriliyor. Geçtiğimiz yıllarda terör saldırılarında verdiğimiz şehitlerle ilgili uzun süre açıklama yapmayan Korel, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaşmıştı. Bir takipçisinin, “Kocanla ağaçlar kesiliyor diye en önden yürüyordunuz. Şimdi fidanlarımız, askerlerimiz gidiyor, sesiniz çıkmıyor. Sen de yetiştiriyorsun bir tane, Allah büyüktür.” şeklindeki eleştirisine isyan eden Korel, sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Bergüzar Korel eleştirilere daha fazla dayanamadı!

Terör olaylarına ve verdiğimiz şehitler için tek bir tepki bile veremeyen gezici Korel, “Herkes sağduyulu olsun, zor bir dönem geçiriyoruz. Sosyal medya hesaplarımı sildim, hiçbir şekilde telefonumda onlarla zaman geçirmiyorum. Sağduyu eksikliği beni kırıyor. Sağduyuya ve birlik olmaya davet ediyorum. Avukatlarımız hepsiyle tek tek ilgileniyor.” demişti.

Bu olaydan yakşalık 1 ay sonra Bergüzar Korel, gelen eleştirilere daha fazla dayanamayarak şehitlerimiz için şu mesajı paylaşmıştı:

Her ölen can bir dünya. Artık söyleyecek söz bulamıyorum, içim kan ağlıyor. Şehit astsubayımız Mehmet Yalçın Nane'nin ailesine başsağlığı ve sabır dilerken utanıyorum, tarifsiz bir acı bu. Uzaktan kurduğumuz bu cümleler acılarını hafifletmeyecek biliyorum. Yaralı askerlerimiz Fatih Kurt ve Necef Çakmaktepe'ye acil şifalar diliyorum. Bu acılı günlerimizde lütfen fotoğrafın altını kırıcı ve yıkıcı yorumlarla doldurmayın, bu yorumlar acımızı hafifletmiyor aksine bir kaos ortamı yaratıp bizi birbirimize kırdırıyor. Giden canları geri getirmiyor, o ailelerin gözündeki yaşı dindirmiyor. Hepimizin başı sağolsun.

Gezici Bergüzar Korel'den terör mesajı!

Köpek için isyan etti, Suriyelilere sesini çıkarmadı

Korel, Bodrum Belediyesi’nin köpekleri denize sokmama kararına isyan ederek sosyal medya hesabından, “Sen hayırdır Bodrum Belediyesi? Deniz sizin mi? Ne hakla hayvanların girmesine karışırsınız? Bu nasıl bir bencillik” sözleriyle tepki göstermişti. CHP’li Mudanya Belediyesi ile yine bir diğer CHP’li belediye olan Antalya’nın Gazipaşa İlçe Belediyesi’nin, Suriyeli sığınmacıları plajlara sokmama kararı almalarının ardından  gözler yine Korel’in sosyal medya hesaplarına dönmüş, ama sözde “duyarlı vatandaş” olan Korel bu konuda ağzını açmamıştı.

Bergüzar Korel, sen hayırdır?

Çöpleri görünce duyar kastı

Alaçatı’da tatil yapan Bergüzar Korel, gittiği bir parkta yerdeki çöpleri görünce sinir küpüne döndü. “Yazıklar olsun, çevreye, doğaya, insana, çocuğa böyle hoyratça davranan herkese yazıklar olsun yani, şuraya bak.” diyen Korel, paylaşımına, “Gerçekten çevreye böyle hoyrat davranan insanlar, beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun.” notunu düştü.

Korel’in kendi keyfini bozan duruma sesini çıkarırken toplumun genelini ilgilendiren konularda anca “itekleyince çalışması”, hatta Suriyelilere köpek kadar değer vermemesi, Gezi’ci oyuncunun iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:12
  1. Antalya
  2. Bergüzar Korel
  3. Halit Ergenç
  4. Gezi Parkı
  5. çöp

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  • MilletMillet15 dk önce
    BÖYLE SOYSUZLAR DAN VATAN MİLLET , DİN DİYANET KONULARINDA BİZİM GİBİ HASSASİYET BEKLEMEK AHMAKLIK OLUR. KAFİR VE ONLARIN UŞAKLARI HİÇ BİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAKLAR.ÖNEMLİ OLAN BİZİM MÜCADELEYİ BIRAKMAMAMIZ.

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