  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte terörle mücadelenin göklerdeki kahramanları "çelik kanatlar" Tarihimizde bir ilk!

Doğu Perinçek’e çok büyük şok! Az önce tutuklandı! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Putin 'Kimden bahsettiğimi anlıyorsunuz' diyerek Türkiye'yi hedef aldı: Ankara başa çıkamıyor

Kendini yerden yere atmıştı… AK Partili isim hakkında harekete geçildi

Yeni Zelanda'dan Türkiye açıklaması

Afrika’da bu kez kırbaç el değiştirdi! Afrika sömürgeci batıyı kırbaç ile böyle kovaladı.

İYİ Parti’de kurultay öncesi şok karar! Ama bu nasıl olur yahu

Türk İHA'larına karşı çalışmalar yapan Yunanistan dünyaya duyurdu: Tarihimizde ilk! O İHA'yı düşürdük

Yeniden Refah’tan, beklenmedik “AK Parti” kararı! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

Burası Sözde Özgürlük Heykelini diken Amerika Birleşik Devletleri! Ters kelepçede yeni görüntüler… Polisin sert baskısına tepkiler büyüyor
Dünya İsimlerini duyunca hiç şaşırmadık: Aliyev düşman gibi hareket eden ülkeleri açıkladı!
Dünya

İsimlerini duyunca hiç şaşırmadık: Aliyev düşman gibi hareket eden ülkeleri açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 13:39:00 -
İsimlerini duyunca hiç şaşırmadık: Aliyev düşman gibi hareket eden ülkeleri açıkladı!

Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı Azerbaycan’a karşı göz göre göre silahlandırdığını belirtirken “Bunu bize bir şeyi kanıtlamak istercesine açıkça yaptıklarını görerek sessizce oturup bekleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı Azerbaycan’a karşı göz göre göre silahlandırdığını belirtirken “Bunu bize bir şeyi kanıtlamak istercesine açıkça yaptıklarını görerek sessizce oturup bekleyemeyiz” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “COP29 ve Azerbaycan için Yeşil Vizyon” başlıklı uluslararası foruma katıldı.

Forumda konuşan Aliyev, Ermenistan'daki potansiyel ve mevcut intikamcı eğilimlerin kendilerini rahatsız ettiğine dikkat çekti.

Ermenistan’da olup bitenleri ciddiye alma haklarını bulunduğuna dikkat çeken Aliyev, “Endişelenmekte haklıyız. Çünkü Ermenistan topraklarımızı işgal etti, 1 milyon insanı evinden kovdu, topraklarımızı yağmaladı, her şeyi yok etti. Topraklarımızın yüzde 20'sini yerle bir etti. Dolayısıyla Ermenistan'da olup bitenleri ciddiye almaya hakkımız var” ifadelerini kullandı.

Aliyev ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir ülkenin içişlerine asla karışmayız ve bunu bütün komşularımız biliyor. Ama bu bizim ulusal güvenliğimizle ilgili bir konu. Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı bize karşı nasıl silahlandırdığını, bunu bize bir şeyi kanıtlamak istercesine açıkça yaptıklarını görerek sessizce oturup bekleyemeyiz”

“Bize karşı ciddi bir tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız. Bazıları tehlikeli, bazıları değil ama bu o kadar da önemli değil, bu silahlar Ermenistan'a teslim ediliyor. Bu nedenle yine bu platformu kullanan Ermenistan'a mesajım, bunu yapmamanız gerektiğidir. Tekrar söylüyorum mesajım kibirli bir uyarı olarak algılanmamalıdır”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23