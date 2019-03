İşimiz bilet satmak değil yolcularımızın mutluluğudur

Kuruluşunun 86. yılını kutlarken dünyanın en büyük havalimanına taşınma heyecanını yaşayan 60 bin kişilik THY Ailesi, büyüyen filosu, açıklanan bilançosu ve ortaya koyduğu hedeflerle havayolu taşımacılığında Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini yürüten M. İlker Aycı, bugünlerde yaşadıkları heyecan kadar taşıdıkları sorumluluklarının bilinci ile kamuoyuna sağlıklı açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gazetelerin ekonomi müdürleri ile bir araya gelen Aycı ile hem şirketin performansını, hem gelecek planlarını hem de İstanbul Havalimanına taşınma sürecini konuştuk. ‘’Biz, THY ailesi olarak yeni havalimanımızı seviyoruz. İçimizde bir heyecan var’’ diyen Aycı, ilk farklılığın yeni mekândan ziyade Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyan bir eser olduğunu vurguladı. Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın sorularını da cevaplandıran Aycı, önümüzdeki günlerde planlanan çalışmaları şöyle anlattı:

Sürprizlerimiz olacak

Şu anda herkes yeni havalimanında mutlu. Şimdi vatandaşlar için ortam oldukça rahat. Taşınmanın ardından akın akın insanların gittiği bir havalimanı düşünün. Ayrıca şehirden de biraz dışarıda olan bir havalimanı…Havalimanının taşınmasının ardından belli bir süre için yolcularımızın yaşadığı uçak saatini kaçırma vakalarına karşı kolaylaştırıcı tedbirlerimiz olacak. Herkesin tamamen alışacağı bir süreç yaşanacaktır. Artık 3-5 milyon nüfuslu gibi şehrin merkezinde bir havalimanımız yok. İnsanlarımız buraya ulaşma konusunda da bir şekilde kendi pratiğini oluşturacaktır. Şimdi taksi, servis ve otobüsler var. Gelecek yıl metro devreye girecek. Biz de bu pratiklerin oluşması sürecinde şirket olarak üzerimize düşeni yapacağız.

Bu yaz ve kış sıkı geçecek

Bugüne kadar Atatürk Havalimanında denetime çıktığımda bu görevimi birkaç saatte yapıp diğer işlerimizle ilgileniyorduk. Şimdi ise denetim yaparken yeni havalimanında sürekli yürüyorum. Az uz bir mesafe de değil. Tüm birimlerle görüşmek, bilgi almak vs bunlar bir günümü alabiliyor. Sonuçta futbolda olduğu gibi ekonomik olan takımlar kazanır. Biz de kompakt ve ekonomik bir şekilde hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Bu yaz ve önümüzdeki kış mevsiminde tüm operasyonel incelikleri dikkate alarak ilerleyeceğiz. İnce eleyip sık dokuyarak operasyonun maliyet döngüsü ile verimlilik döngüsünü net olarak gerçekleştirmiş olacağız.

Yüzümüzün akıyla taşınacağız

86 yıl sonra Türk Havayolları, dünyanın en büyük havalimanını yuvası olarak kendisine hediye edilmesiyle onurlandırıldı. Bu onuru bizlere verenlere, bu ülkeye borcumuz var. Mahcup olamayız. Bu nedenle dikkatimizi hiçbir şeyle dağıtmak istemiyoruz. Bizim havayolu taşımacılığını en iyi şekilde yapmamız lazım. Bizim tek odaklandığımız şey bu taşınmayı yüzümüzün akıyla gerçekleştirmektir. Bu işin şakası yok. Sorumluluklarımızın farkındayız.

Nisan’da ne olacak?

Şu anda yeni havalimanında saatte iki uçuş gerçekleştiriliyor. Ama nisan ayından itibaren kapasite önce azalacak sonra da artacak. Bunların planı hazır. Üç havalimanlı operasyon için titiz bir süreci yaşıyoruz. Taşınma sürecinin de sağlıklı tamamlanması için hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. Zaten yüzde 10’luk oranda taşınmada gerçekleşmiş durumda. Tekerlekli araçlar vs ağır ağır taşınıyor. Taşınmada büyük geceyi şöyle yöneteceğiz. Gece yarısı saat 00.00’da uçuş operasyonunu durduracağız. 02.00’den itibaren ertesi gün saat 14.00’e kadar uçuş olmayacak (12 saat). Transit operasyonların sürecini de dikkatli bir şekilde yöneteceğiz. Taşınmanın olacağı tarihler için kamuoyuna da açıklamalar yapılacaktır. Şunu net söyleyebiliriz, biz taşınma sürecini şu anda zaten yönetiyoruz. İşler yürüyor. Biz vakti geldiğinde uçuş yapacak olan vatandaşların biletlerini, uçuşunu vs ayarlayacağız. Bu da minimum 15 gün öncesinden ilân edilecek. Biz, yolcularımızın hiçbir zaman mağdur olmasını istemeyiz. Onun gönlündeki THY’yi her zaman muhafaza etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. İlk altı ayın ilk üç ayında bizim cephemizde zorluklar olabilir. Ama sistemi 6 ay içinde oturtmuş olacağız.

Alışkanlıklar değişecektir

Yeni havalimanı belli alışkanlıkların değiştirilmesi gereken bir yer. Bu çalışanlar için de geçerli, yolcularımız için de. Özellikle yolcularımızın alışkanlık kazanmaları için bir yaz ile bir kışı geçirmemiz gerekiyor. İnsan zorlanmadan pratiğini geliştiremez. Bütün değişimler, icatlar olağanüstü dönemlerde olmuştur. Zorluk görmeden üretken olamıyorsun. Bizim arkadaşlarımız, mekân değişse de edindikleri tecrübeyi şirketimizin kalitesine yansıttığı sürece yolcularımız da bizlerden memnun olacaktır.

Bin kişilik yolcu avcısı hazır

Bin 100 adamı neden alıyoruz? İster yerli olsun ister yabancı havalimanına giriş yapan her yolcuyu yönlendirecekler. Hangi yolcu başını kaldırsa bir rehberle karşılaşacak. Biz, yolcumuz ilgiden sıkılsa bile onu rahat ettirmek zorundayız. Onların mutlu giriş yapmaları kadar oradan mutlu ayrılmalarını sağlamakla mükellefiz. Bu THY’nin birinci görevidir. Bizim işimiz bilet satmak değil yolcularımızın mutluluğudur. Aldığı hizmetten, yansıtacağı tebessümden, gözlemlediği profesyonellikten ve yeri geldiğinde uçağı kaçırdığında sunacağın misafirperverlikte duyacağı mutluluk bizlerin en büyük kazancıdır. Görev alacak bin 100 rehberin arasına gerekirse ben de karışacağım ve yolcularımızı doğru yönlendirme sorumluluğumuza katkıda bulunacağım. Yolcularımız uçaklarına zamanında giderse bu şirketimizin bilançosuna bile olumlu yansır. Sonuçta biz dersimize sıkı çalışıyoruz.

Mühim olan sistemi kurmak

Biz, edindiğimiz deneyimleri harmanlayıp, onların içerisinden kendi pratiklerimizi çıkartıp hizmet kalitemizi daha iyi noktaya getireceğiz. Önce plan, sonra düzen, daha sonra da sistem kurmak… İşte formül bu. Sitemi kurduktan sonra korkma. Bizde plan var mı? Var. Bu konuda herkes mühendis, işini bilen, aklı başında insanlar… Düzeni kurmak ise zaten işimiz. Sonra bunu birlikte sisteme dönüştürmek gerek. Bu konuda da başarılıyız.

İstihdam sağanağı

Yeni havalimanı ile birlikte yolcu taşıma kapasitesi artacak. 2019 yılında da THY’yi tercih edecek yolcu sayısını geçen yıla göre 5 milyon artırarak 80 milyona çıkarmayı, Yıllık satış gelirini de 14 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu yıl sadece THY bünyesine 3 bin 200 yeni istihdam katacağız. İştiraklere alımlarla bu sayı 8 bine çıkacak. Sadece bin 100 kişi yolcularımızı yönlendirecek rehberimiz olacak. Gelecek yıl ailemizin büyüklüğü 70 bine yaklaşmış olacak. Dolaylı etkimize de bakarsanız, büyüklüğümüzü daha iyi göreceksiniz. Artık sadece Türkiye içerisinde değil, yurtdışı operasyonlarımızda da sayı artıyor. Gelecekte belki de THY’nin içinde küresel ölçekte bilinen bir şirket çıkacak.

Yapay zekâ gündemimizde

Rezervasyon konusunda yapay zekadan yararlanma planımızı devreye sokacağız. Bu, üzerinde üç yıldır çalıştığımız bir konu. Hazır olduğunda devreye sokacağız. Yeni havalimanını bekliyoruz. Hazır olduğunda devreye sokacağız.

Şikâyetlere dönüş hızı arttı

Bize ulaşan şikâyetlere dönüş oranımızda artış var. İki gün içerisinde şikâyetlere dönüş hedefi koymuştuk. Burada yüzde 80 oranını yakaladık. Sosyal medyada dönüş hedefimiz 45 dakika. Hemen temas sağlayıp çözüm odaklı ilerliyoruz.

Personele konut yapılıyor

Aycı: “Personelimiz için yapılacak konutlarla ilgili imar planını bekliyoruz. Şu anda askıdan indi. Planlamalar çıktıktan sonra Emlak Konut GYO ile masaya oturup ve son haline karar vereceğiz. İlk etapta belki iki bin konut ile başlarız. Kademe kademe ilerleyeceğiz. İçeriden alacağımız gerçek talebi de dikkate alarak ilerleyeceğiz. İnşaatlara bu yıl başlanacak ve ilk etabı 18 ayda tamamlanacak.”

Turkish Cargo ile ilk 10’a girdi

Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo’nun 124 ülkede müşterisi bulunduğunu kaydeden Aycı, ‘’2018 yılında büyük bir başarı yakalayan Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1,4 milyon tonun üzerinde kargo taşımış olup, kargo gelirleri de taşınan kargoya benzer şekilde yüzde 25’lik artış ile 1,6 milyar dolara ulaştı. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor’’ dedi.

Rakamlarla THY’nin 2018 yılı performansı:

-THY, 2018 yılının 4. çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile yıllık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı.

-Geçen yıl net kâr 2,5 kat artarak 753 milyon dolar net kâr elde edildi.

-Nakit oluşturma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) 2018 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 3,3 milyar dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. Türk Hava Yolları bu sonuçlarla 2018 yılında yüksek karlı havayolları arasındaki konumunu korudu.

-Geçen yıl 75 milyon yolcu taşıyan THY’de, yolcu sayısı yüzde 10, kapasitesi (arz edilen koltuk kilometre) yüzde 5, talep ise (ücretli yolcu kilometre) yüzde 9 arttı.

-2018 yılında toplam yolcu doluluk oranı 2,8 puanlık artış ile yüzde 81,9’a ulaştı.