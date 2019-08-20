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Isimat-Mirin, Toulouse'a transfer oluyor

Beşiktaşlı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gitti

20 Ağustos 2019 Salı 11:34
Isimat-Mirin, Toulouse'a transfer oluyor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin Toulouse ekibine transfer oluyor.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre Isimat-Mirin kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek için Fransa'ya gitti.

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında PSV Eindhoven'den transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 14 lig maçında siyah-beyazlı formayı terletti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:34
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  3. Nicolas Isimat-Mirin
  4. SÜPERLİG
  5. Toulouse

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