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Spor Isimat-Mirin Kansas City'nin radarına girdi
Spor

Isimat-Mirin Kansas City'nin radarına girdi

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, ABD ekibi Kansas City'nin radarına gibrdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 02:44:00 -
Isimat-Mirin Kansas City'nin radarına girdi

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin ile yollarını ayırıyor. Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen MLS ekibi Kansas City, siyah beyazlılar ile temasa geçti.

Teklife olumlu yaklaşan 29 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde kariyerine Birleşik Amerika'da devam edecek. Beşiktaş Mirin için bonservis bedeli talebinde bulunmayacak.

2018-2019 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin Euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.

Fransız oyuncu, bu sezon başında teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Mirin, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.

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