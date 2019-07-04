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Işılay Saygın kimdir? Işılay Saygın sağlık durumu Işılay Saygın öldü mü?

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın İzmir'de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Işılay Saygın sağlık durumu nasıl? Işılay saygın hangi hükümet döneminde bakanlık yaptı? Işılay Saygın, Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı olarak 51., 52., 54. ve 55. Türkiye Hükümetlerinde devlet bakanı olarak görev yaptı. Buca Belediye Başkanlığı görevini yaptığı esnada 12 Eylül Askeri Darbesi ile görevinden ayrılmıştır.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:40
Işılay Saygın kimdir? Işılay Saygın sağlık durumu Işılay Saygın öldü mü?

Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın İzmir'de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Işılay Saygın sağlık durumu nasıl? Işılay saygın hangi hükümet döneminde bakanlık yaptı? Işılay Saygın, Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı olarak 51., 52., 54. ve 55. Türkiye Hükümetlerinde devlet bakanı olarak görev yaptı. Buca Belediye Başkanlığı görevini yaptığı esnada 12 Eylül Askeri Darbesi ile görevinden ayrılmıştır. 

Işılay Saygın'ın akciğerlerinden dolayı bir rahatsızlığı bulunduğu ve solunum yetmezliği teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.

 

 

Işılay Saygın kimdir?

Işılay Saygın 4 Nisan 1947 tarihinde İzmir Buca'da doğmuştur. Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmuştur. 1973- 1980 iki dönem Buca Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Buca Belediye Başkanlığı görevini yaptığı esnada 12 Eylül Askeri Darbesi ile görevinden ayrılmıştır. 2 yıl serbest mimar olarak görevde bulunan Işılay Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 yıllarında yapılan seçimleri kazanmış ve beş dönem İzmir Milletvekili olarak görevde yer aldı. Ayrıca Işılay Saygın'ın Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı olarak 51., 52., 54. ve 55. Türkiye Hükümetlerinde devlet bakanı olarak görev yaptığı biliniyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:40
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