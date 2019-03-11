0553 313 94 23

Işıklarını görünce ATM'yi soymuş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir ATM'nin kapısını kırıp bozuk para çalan Rıdvan uzun isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:02
Işıklarını görünce ATM'yi soymuş

Antalya'da kapısını kırdığı banka ATM'sinden madeni para çalan Rıdvan Uzun, yakalandı. Uzun ifadesinde, olay öncesinde çaldığı kamyonetle gezerken ATM'nin ışıklarını görünce kendisini kaybedip, soymaya karar verdiğini söyledi.

Olay, 8 Mart tarihinde gece belirsiz saatte Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir bankaya ait ATM'nin kapısını kıran hırsız ya da hırsızlar, içerisindeki madeni paraları alıp kaçtı. Hırsızlık olayı sabah görevliler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerinde parmak izi incelemesi yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, onlarca kamera görüntüsü üzerinde saatlerde çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde hırsızlığı, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Rıdvan Uzun'un gerçekleştirdiği belirlendi.



Polisin takibi sonucu yakalanan Rıdvan Uzun ifadesinde, olay öncesinde çaldığı kamyonetle gezdiği sırada ATM'nin ışıklarını görünce hırsızlık yapmaya karar verdiğini söyledi. Rıdvan Uzun, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:02
  1. Antalya
  2. Muratpaşa ilçesi
  3. ATM soygunu
  4. Rıdvan Uzun
  5. Tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken: "Haliç ve iki adayı çok farklı bir yapıya çevireceğiz"
    1. Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz..
    2. Cezayir'deki Buteflika karşıtı grev..
    3. "Çukur kazan terör örgütlerini o..
    4. Galatasaray tribünleri Bülent..
    5. GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’de
    7. Güngören’de çatı yangını korkuttu
    8. Duyarlı sürücünün çabası yaralı köpeği..
    9. Babalardan farkındalık oluşturan..
    10. Venezuela’da elektrik trafosu patladı
    11. Bayrak asmak için çıktığı direkte..
    12. 4 yaşındaki Yağmur ailesinin halı..
    13. Galatasaray-Antalyaspor maçından notlar
    14. "Fark Yaratan Girişimci Kadınlar"
    15. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    16. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan..
    17. Rus uzmandan çarpıcı analiz: Akbabalar..
    18. Çapa makinasına sıkışan kadın feci..
    19. Fatih Terim’den 3 değişiklik
    20. Skandal sözler! CHP'li Başkan adayı..
    21. "82 milyonla huzur içinde yaşamak..
    22. Emekli polis memuru not bırakıp..
    23. "İstanbul deplasmanlarını seviyoruz"
    24. Motosiklet sürücüsünün kazada dili..
    25. Camilerde yeni sistem! Test aşamasına..
    26. Trump'tan rekor talep! 750 milyar..
    27. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Tokat'ta
    28. Rusya açıkladı: 316 yeni silah denedik
    29. Kazağını yem karma makinesine kaptıran..
    30. Bemba'dan UCM'ye 76 milyon dolar..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!